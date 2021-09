PSG Mercato : Pochettino fait une saisissante confidence sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 16:15

Lionel Messi a quitté le Barça pour rejoindre le PSG à la surprise durant le mercato estival passé. Mauricio Pochettino, l’entraîneur du club de la capitale, est revenu sur ce feuilleton totalement fou.

Pochettino n’y croyait pas pour Messi

Avant le match de la première journée de Ligue des Champions entre le FC Bruges et le Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino s’est confié au site officiel de l’UEFA. L’entraîneur du club de la capitale est revenu sur l’arrivée de Lionel Messi et avoue qu’il ne s’y attendait absolument pas. « Je ne pensais pas que ça serait possible (qu'il signe chez nous), et quand une opportunité comme ça se présente et que tout va si vite, vous ne vous en rendez peut-être pas compte immédiatement », a lancé l’ancien coach de Tottenham encore sous le choc pour le très gros coup signé par ses dirigeants.

« Je ne suis peut-être pas la personne la plus appropriée pour le décrire. Je n'ai pas les mots. Il y a beaucoup plus de gens qui ont un vocabulaire plus large pour décrire Léo comme il le mérite. Il sera toujours considéré parmi les meilleurs au monde. Depuis qu'il est arrivé, il s'est vraiment adapté très vite et il s'est très bien entraîné, essayant d'atteindre son plus haut niveau le plus tôt possible », a-t-il ajouté avant d’envoyer un message fort à son groupe.

Pochettino veut du respect dans son groupe

Mauricio Pochettino est conscient qu’avec l’effectif dont il dispose, il est à l’heure actuelle l’entraîneur le plus suivi de la planète. Cependant, avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ainsi que toutes les autres stars du Paris Saint-Germain, le plus dur sera de réussir à les faire jouer en équipe. Le coach argentin appelle tous ses hommes à l’union sacrée.

« Nous pensons que tous les joueurs peuvent être compatibles, que nous pouvons créer un très bon groupe avec lequel travailler. Un groupe dont le respect est le maître mot. Nous avons un groupe dans lequel la plupart des joueurs méritent d'être titulaires, mais malheureusement seulement 11 peuvent commencer chaque match. Et ceux qui ne jouent pas devront soutenir l'équipe et travailler afin de jouer le prochain match et montrer qu'ils ont aussi le niveau pour débuter », a expliqué le successeur de Thomas Tuchel. Le match de ce soir contre le FC Bruges sera donc un test pour jauger de la capacité des Rouge et Bleu à évoluer en équipe.