PSG Mercato : Une véritable fortune pour Paul Pogba dès janvier

Publié par Gary SLM le 19 septembre 2021 à 18:42

Paul Pogba, le milieu de terrain français de Manchester United, se retrouve au centre d’une bataille impliquant le PSG, la Juve, le Barça et le Real. Les chiffres évoqués donnent le tournis.

Le PSG aura-t-il le temps d'arracher Paul Pogba à Man United ?

En effet, dès le 30 juin prochain, Paul Pogba sera en fin de contrat avec Manchester United. L’ancien Turinois n’a pas accepté les offres de ses dirigeants pour la prolongation de son actuel contrat, ce qui en fait une cible pour de nombreux grands clubs. Le Paris Saint-Germain est bien entendu sur la liste des prétendants pour ce joueur, mais les Red Devils n’ont peut-être pas encore dit leur dernier mot.

The Sun fait savoir que les dirigeants de Manchester United travaillent à offrir un nouveau contrat à Paul Pogba. Les chiffres annoncés pour le convaincre sont si importants qu’on aurait presque du mal à y croire. Le club anglais serait prêt à faire signer la Pioche pour 121 millions d’euros pour un contrat allant jusqu’en 2026.

Le salaire mirifique proposé à la Pioche

Le possible prochain salaire de Pogba s’articulerait comme suite : 470 000 euros par semaine sur 5 saisons. Avec un tel contrat, le joueur français deviendrait simplement le joueur le mieux payé du championnat anglais et un des footballeurs les mieux payés au monde. Un accord entre le joueur et Man United pourrait tomber d’ici janvier prochain puisqu’il pourrait déjà signer avec le club de son choix l’hiver prochain avant de déménager en juin, lorsque la saison sera terminée.

Cette proposition pourrait faire reculer plus d'un prétendant déjà déclaré du milieu international français. Même le Paris Saint-Germain qui a déjà accordé de beaux salaires à Neymar, Messi et bientôt à Kylian Mbappé, dans le cadre de la prolongation de son contrat, pourrait renoncer au Mancunien.