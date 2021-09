Vente OM : Enfin la lumière sur le rachat du club pour 480M€ !

Publié par Gary SLM le 22 septembre 2021 à 01:10

La vente OM a régulièrement fait l’actualité du club phocéen. Annoncé comme vendu à 480 millions d’euros, l’Olympique de Marseille est toujours aux mains de Frank McCourt. On en sait un peu plus sur l’affaire.

Vente OM : Comment Manteghetti a fait le buzz sur le rachat du club

De la rumeur du rachat de l’OM par le prince Al-Walid ben Talal à la tentative manquée de Mohamed Ayachi Ajroudi et son complice Mourad Boudjellal, l’actuel patron du club phocéen n’a tenu qu’un et unique propos : l’Olympique de Marseille n’est pas à vendre. Malgré la position de vérité de l’homme d’affaires américain, Thibaud Vézirian et d’autres journalistes n’ont cessé de diffuser des rumeurs toujours plus fracassantes les unes que les autres.

Le journaliste Matthias Manteghetti en avait rajouté une couche le 5 février dernier en annonçant la vente du club. Selon lui, Frank McCourt aurait dit oui pour 480 millions d’euros et que des annonces officielles allaient suivre dans les jours et semaines à venir. Le fait est qu’aucune vente de l’équipe Marseillaise, encore moins celle de son stade Vélodrome, n’a été effective.

Revenant sur cette information qui avait enflammé les groupes de supporters de l’OM, nos confrères de Footballclubdemarseille ont invité Matthias Manteghetti pour évoquer sa fausse information. Le journaliste explique :

«…Pour moi, ça a commencé en mai 2020 avec des premières informations. Je creuse un peu, mais pas énormément et j’ai d’autres infos en décembre. », dit-il avant d’ajouter : « Pour moi, tout s’accélère le 3 février, le soir du match face à Lens, coaché par Nasser Larguet. Ce soir-là, je reçois un appel qui me confirme énormément d’informations que j’ai eues et qui m’en ramène d’autres. Et là, je commence à creuser à droite à gauche et tout va dans le sens de ces informations et de cette vente de l’OM. »

Vente OM : Frank McCourt reste toujours maitre à bord

Le journaliste explique ensuite avoir alerté ses supérieurs à Canal + le « 5 février au matin ». Après recoupement de ses informations et la vidéo très affirmative de Thibaud Vézirian sur la vente quasi bouclée du club olympien, les dirigeants de la chaîne cryptée valident l’idée d’en parler dans une émission. Rendez-vous est pris pour 17h le soir même. Sauf qu’avant d’entrer sur le plateau de l’émission, la direction du média décide de censurer l’info suite un appel reçut par la direction de l’OM démentant l’information.

Le Late Football Club qui devait annoncer l’information fera finalement sans à la grande déception des milliers de supporters de l’Olympique de Marseille. Depuis ce stop mis par la direction, Matthias Manteghetti n’a plus évoqué cette affaire jusqu’à son invitation sur le plateau de Football club de Marseille. On peut donc en déduire que l’information était fausse puisque la vente OM annoncée par différentes sources ne s’est jamais faite.