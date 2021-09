PSG : Terrible coup dur à Man City avant le voyage à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 23 septembre 2021 à 21:56

Pep Guardiola et Manchester City se déplacent à Paris mardi prochain pour affronter le PSG à l’occasion de la 2e journée des phases de poules de Ligue des Champions. À moins d’une semaine de ce choc européen, les nouvelles ne sont pas bonnes du côté du nord de l’Angleterre.

Man City miné par les blessures avant d'affronter le PSG

Pep Guardiola a du souci à se faire quelques jours avant de venir défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. En effet, à moins d’une semaine du choc de Ligue des Champions contre la bande à Lionel Messi, Manchester City est décimé, notamment au niveau de la défense. Le tabloïd britannique The Telegraph rapporte ainsi que John Stones et Aymeric Laporte sont incertains pour le voyage à Paris en raison de divers problèmes musculaires.

Manchester City devrait donc aligner une charnière composée de Ruben Dias et Nathan Aké pour le match au Parc des Princes contre les Parisiens. Sur le flanc gauche de la défense, Benjamin Mendy est toujours incarcéré tandis qu’Oleksander Zinchenko, qui avait fait si mal au PSG la saison passée, est blessé et sans date de retour selon le Daily Mail. Au milieu du terrain, Rodri est blessé depuis le week-end dernier et, comme pour Zinchenko, aucune date de retour n'a été annoncée.

Touché samedi dernier contre Southampton, Ilkay Gündogan est également dans le flou en ce qui concerne son retour. Le champion de Premier League pourrait donc se présenter devant un PSG revanchard sans cinq à six titulaires réguliers. Un vrai coup dur pour l’équipe de Pep Guardiola qui s’apprête à disputer trois rencontres de haut niveau avec un enchaînement Chelsea, PSG et Liverpool en une semaine. De son côté, Mauricio Pochettino pourrait disposer de tout son monde au moment d’accueillir Manchester City.

Bernat, Verratti, Ramos, Messi, les nouvelles de l’infirmerie du PSG

Mercredi, le journal Le Parisien a révélé que le latéral gauche espagnol Juan Bernat se rapproche de son grand retour à la compétition après un peu plus d’un an d’absence en raison d’une grave blessure au genou. Le milieu de terrain italien Marco Verratti a repris la course cette semaine après avoir été blessé au genou avec sa sélection durant la trêve internationale de septembre. Sa présence dans le groupe face à Manchester City mardi prochain est une quasi-certitude.

Sergio Ramos va lui faire ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Absent face au FC Metz mercredi soir, Lionel Messi devrait aussi être apte pour la réception de Manchester City. Sergio Ramos, selon son entourage interrogé par AS, est totalement remis de ses pépins physiques et devrait donc disputer ses premières minutes sous le maillot parisien lors des prochaines rencontres.