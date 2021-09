PSG : Débuts imminents pour Sergio Ramos avec Paris !

Publié par Thomas le 23 septembre 2021 à 13:56

Nouvelle journée et nouvelle victoire pour le PSG en Ligue 1. Les Rouge et Bleu enchaînent un septième succès de rang contre Metz ce mercredi, grâce à sa recrue estivale Achraf Hakimi, auteur d’un doublé et d’un but salvateur à la 93e minute. Si tout roule pour le Marocain, c’est une autre histoire pour son ancien coéquipier du Real, Sergio Ramos, qui n’a toujours pas disputé la moindre minute avec Paris. Cependant, la date de son retour se précise et c’est pour bientôt.

PSG : Sergio Ramos dans l’équipe face au Stade Rennais ?

C’est l’une des grosses frustrations de ce début de championnat au PSG. Arrivé gratuitement en juillet dans la capitale française, Sergio Ramos n’a toujours pas pu endosser la tunique parisienne à cause d’une blessure au mollet. Après ne pas avoir prolongé au Real Madrid, le défenseur espagnol avait agité la planète foot et la Ligue 1, en relevant un nouveau défi après seize années chez les Merengues.

Près de cinq mois après son dernier match disputé (en Ligue des champions contre Chelsea le 5 mai 2021), la date du retour de Ramos se précise enfin. "Sergio Ramos poursuit sa préparation individuelle sur le terrain." C’est ainsi que le PSG a communiqué sur l'état de forme de sa recrue espagnole. Si le club enchaîne les communiqués et posts rassurants sur les réseaux sociaux, les supporters Rouge et Bleu n’attendent qu’une chose, revoir Sergio Ramos reprendre la compétition. Bonne nouvelle cela devrait arriver plus tôt que prévu.

Selon le quotidien espagnol AS, la récupération du mythique capitaine de la Roja avance à grand pas. Selon ses proches, Ramos pourrait faire son retour très bientôt. Si Paris ne veut prendre aucun risque, il pourrait l’aligner le 3 octobre face au Stade Rennais juste avant la trêve internationale. Une super nouvelle pour le PSG qui aura besoin de l’ancien capitaine du Real pour aborder les grosses échéances de la deuxième partie de saison.