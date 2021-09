Barça : Accroché par Cadiz, ça se complique encore pour Koeman

Publié par Ange A. le 24 septembre 2021 à 01:16

La tension ne cesse de monter entre Ronald Koeman et Joan Laporta. Alors que le président du Barça vient lancer un avertissement au technicien néerlandais, les Blaugranas n’ont pas pu faire mieux que match nul contre Cadiz ce jeudi. De quoi compromettre l’avenir de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas en Catalogne.

Joan Laporta menace ouvertement Ronald Koeman

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Komean s’est offert une surprenante conférence de presse ce mercredi. Le coach du Barça n’a duré que trois minutes face aux journalistes. Le temps pour le Néerlandais de lire un communiqué pour énumérer les différentes difficultés des Blaugranas. Cette dernière sortie du successeur de Quique Setién a fortement déplu à Joan Laporta. Lequel n’y est pas allé du dos de la cuillère pour le faire savoir ce jeudi. Le dirigeant catalan n’exclut plus de prendre des mesures coercitives à l’endroit du coach de l’équipe première. « Ce n’est pas un problème pour nous de prendre des décisions de n'importe quel type, et si nous devons les prendre à un certain moment, nous les prendrons, qu’elles soient économiques, sportives ou sociales », a lâché le président barcelonais à El Chiringuito.

Koeman sur un siège éjectable au Barça ?

Dans sa sortie, Joan Laporta a également indiqué que le sort de Ronald Koeman dépendait également de ses résultats. Accroché ce jeudi par Cadiz (0-0), le FC Barcelone reste désormais sur trois matchs sans victoire depuis son revers en Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-3). De quoi davantage compromettre l’avenir du Néerlandais pas en odeur de sainteté avec son président dont il ne manque plus de critiquer la gestion. « Les entraîneurs, pas seulement Koeman, dépendent beaucoup de leurs résultats et dans le cas de Barcelone, [ils sont jugés] à chaque match. Mais Koeman est notre entraîneur et nous sommes derrière lui », a néanmoins assuré le président Laporta. Suite à cette nouvelle contreperformance, les Blaugranas n’occupent que la 7e place de La Liga, avec 7 points de retard sur le Real Madrid, actuel leader du championnat.