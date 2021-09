Barça Mercato : L’étonnante déclaration de Laporta pour Koeman

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2021 à 20:36

Fragilisé par les récents résultats du FC Barcelone, Ronald Koeman est annoncé avec insistance vers la sortie. Mais du côté de Joan Laporta, un départ de l’entraîneur néerlandais n'est pas à l'ordre du jour.

Barça Mercato : Laporta réaffirme sa confiance en Koeman

Présent en conférence de presse avant le déplacement à Cadix, l’entraîneur Ronald Koeman a pris le soin d’esquiver toutes les questions relatives à son avenir sur le banc du FC Barcelone. Et pour beaucoup, le technicien néerlandais devrait quitter le Barça dans les jours à venir. La défaite contre le Bayern Munich (3-0) en Ligue des champions et le match nul (1-1) concédé à domicile contre Grenade ne plaident pas en sa faveur.

La presse espagnole annonce même que la direction du FC Barcelone travaillerait déjà sur sa succession. Mais c’est un retournement de situation pour le moins étonnant qui est en train de se produire du côté de la Catalogne. Interrogé par El Chiringuito sur l’avenir de Ronald Koeman, le président de FC Barcelone a fait une annonce surprenante. Joan Laporta a en effet réaffirmé sa confiance en son entraîneur, tout en assurant qu’un changement de coach n’était pas à l’ordre du jour au Barça. « L’avenir de Koeman ne dépend pas du résultat de ce soir (face à Cadix, ndlr). On est avec l’entraîneur. Il est l’entraîneur de l’équipe première du Barça et ce que nous voulons, c’est que les choses se passent bien pour lui», a assuré le patron du Barça.

Ronald Koeman n'est pas épargné

Poursuivant, Joan Laporta a tenu à nuancer ses propos, indiquant que « tous les entraîneurs, et pas seulement Koeman, sont très conditionnés par les résultats et dans le cas du Barça par le jeu ». Le président Joan Laporta rappelle ainsi que la direction du Barça n'accordera pas une carte blanche illimitée à l’entraîneur néerlandais. Ronald Koeman est toujours sous pression en Catalogne et pourrait payer cash d’éventuelles contre-performances de son équipe cette saison, surtout si le jeu proposé par les Catalans ne convient pas.