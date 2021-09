ASSE : Terribles nouvelles pour Puel avant l’arrivée de Nice !

Publié par Ange A. le 25 septembre 2021 à 01:10

L’AS Saint-Étienne affronte l’OGC Nice ce samedi pour le compte de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats. Une rencontre pour laquelle Claude Puel, le coach de l’ ASSE, sera privé de quelques éléments.

Claude Puel avec des absents contre l’OGC Nice

Au vu de son mercato morose, l’AS Saint-Étienne réalise un décevant début de saison. L’ ASSE pointe à la 19e place de Ligue 1 et n’a encore signé aucune victoire après 7 matchs de championnat. Les Verts restent d’ailleurs sur un revers sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Ce samedi, le club ligérien affronte une autre formation azuréenne. Saint-Étienne reçoit l’OGC Nice pour la 8e journée du championnat. Une rencontre qui s’annonce ardue pour les Stéphanois. En conférence de presse ce vendredi, Claude Puel a annoncé trois absences pour cette affiche. Les forfaits d’Étienne Green, Aïmen Moueffek et Yvann Maçon ont tous été confirmés suite à la publication du groupe des Verts.

Dernière répétition pour l’ ASSE avant le derby

La rencontre s’annonce d’autant plus compliquée pour Saint-Étienne que l’OGC Nice voudra renouer avec le succès sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Nouvel entraîneur du Gym, Christophe Galtier (qui effectue d’ailleurs son retour au Chaudron) a goûté à sa première défaite de la saison contre le FC Lorient (1-0) lors de la dernière journée. Cette rencontre servira de dernière répétition pour l’ ASSE avant la réception de l’Olympique Lyonnais le 3 octobre prochain. Il s’agira donc pour Claude Puel de se rassurer avant d’affronter son ennemi historique. Lequel reçoit le FC Lorient ce samedi avant de croiser le fer au Chaudron.

Le groupe de Saint-Étienne contre Nice

1. Stefan Bajic; 16. Boubacar Fall; Nabil Ouennas - 2. Harold Moukoudi; 4. Saïdou Sow; 5. Timothée Kolodziejczak; 13. Miguel Trauco; 33. Mickaël Nadé; 31. Bryan Nokou - 6. Lucas Gourna; 7. Ryad Boudebouz; 8. Mahdi Camara; 17. Adil Aouchiche; 19. Yvan Neyou; 28. Zaydou Youssouf - 9. Ignacio Ramirez; 10. Wahbi Khazri; 14. Jean-Philippe Krasso; 18. Arnaud Nordin; 20. Denis Bouanga; 21. Romain Hamouma; 26. Maxence Rivera.