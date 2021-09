ASSE : Claude Puel lance une équipe inattendue face à Monaco !

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 18:45

L’ASSE va défier l’AS Monaco ce soir (19H) au stade Louis II dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Claude Puel, l’entraîneur des Verts, a livré ses impressions sur ce choc à venir et lancer un petit avertissement à Niko Kovac, son homologue monégasque.

Claude Puel : « l’objectif c'est d'aller gagner le prochain match »

Avant-dernier au classement de Ligue 1, l'AS Saint-Étienne affronte l’AS Monaco ce mercredi soir, lors de la 7e journée du championnat. Un match que Claude Puel imagine déjà compliqué et intense pour ses hommes, mais au bout quel il s’attend à la victoire.

« Monaco est une équipe habile avec beaucoup de joueurs de ballon, capables de jouer sous la pression adverse. C’est l’une de ses particularités. On travaille pour avoir des réponses face à ces équipes aussi. Ils ont beaucoup de bons joueurs et de possibilités pour faire tourner et être capable d’enchaîner. Leur début de championnat a été difficile, avec les tours de Ligue des Champions, mais ils sont en train de trouver leur rythme de croisière », a prévenu le coach des Verts avant d’évoquer le pronostic du match.

« Ça fait du bien d'enchaîner assez vite, moi ça me manque des matchs tous les trois jours, que mes joueurs connaissent ça c'est très bien pour eux. J'espère que pour l'ASSE on retrouvera le goût de jouer tous les trois jours, ça voudra dire beaucoup de choses. Il ne faut pas se disperser et bien se projeter sur la prochaine rencontre. L'objectif c'est d'aller gagner le prochain match et ne pas penser au match suivant. Chaque match a sa vérité, il nous a manqué des choses jusque-là, à nous de rectifier », a-t-il ajouté.

Et pour y parvenir, Puel a aligné un onze de départ totalement inattendu. Il a visiblement opté pour un 3-4-2-1, mais l’entraîneur de l’ASSE a fait quelques changements. Jean-Philippe Krasso et Arnaud Nordin remplacent notamment Ignacio Ramirez et Romain Hamouma tandis que Mahdi Camara retrouve sa place au milieu de terrain à la place de Lucas Gourna-Douath. Comme annoncé, Miguel Trauco est titulaire pour la première fois depuis le début de la saison.

La composition de Saint-Étienne

Green - Moukoudi, Kolodziejczak, Nadé - Bouanga, Mah. Camara, Neyou, Trauco - Nordin, Krasso, Khazri.

La composition de Monaco

Nübel - D. Sidibé, Disasi, B. Badiashile - K. Diatta, Yo. Fofana, Matazo, C. Henrique - Volland, Boadu, S. Diop.