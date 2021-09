PSG Mercato : Un club passe à l'action pour Mbappé !

Publié par Clément M. le 25 septembre 2021 à 19:11

Tandis que le Real Madrid fait les yeux doux à Kylian Mbappé, le PSG voit maintenant débouler Manchester City dans le dossier. Les Citizens auraient d'ailleurs l'intention de sortir le grand jeu pour tenter de faire signer l'international français dès le mercato hivernal.

Manchester City va pousser pour Mbappé

C'est en tout cas ce que rapporte le Daily Mail ce samedi. Le richissime propriétaire du club anglais, le Sheikh Mansour, aurait tout simplement donné carte blanche au directeur sportif de City pour attirer le joueur du PSG le plus rapidement possible. Autrement dit : dès cet hiver ! Pour cela, les Citizens seraient donc prêts à mettre la main à la poche et proposer un contrat XXL au natif de Bondy qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale qui expire pourtant à la fin de la saison.

Pour rappel, lors du dernier mercato estival, City avait déjà multiplié les pistes pour renforcer son secteur offensif. Outre l'attaquant de Tottenham Harry Kane qui était annoncé avec insistance, le champion d'Angleterre était aussi proche de faire signer Cristiano Ronaldo avant de se faire finalement dépasser par le rival mancunien...

PSG : Le Real Madrid toujours favori ?

Néanmoins, malgré l'intérêt nouveau de Manchester City, c'est bien le Real Madrid qui semble en pole position pour signer le jeune parisien, non pas cet hiver mais lors de l'été 2022. Kylian Mbappé semble en effet privilégier un départ en Espagne en cas de non prolongation au PSG. Notamment parcequ'il a toujours rêvé de jouer sous le maillot merengue, à l'image de son idole Zinédine Zidane. Mais aussi parcequ'il pourrait également y retrouver son compatriote en équipe de France, à savoir : Karim Benzema.

Tous les scénarios semblent toutefois encore plausibles : une prolongation de contrat au PSG, un départ dès cet hiver pour rejoindre l'équipe de Pep Guardiola ou encore un départ libre l'été prochain afin de rallier la Casa Blanca de Carlo Ancelotti.