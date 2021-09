PSG Mercato : Le prochain club de Kylian Mbappé enfin dévoilé ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 septembre 2021 à 19:54

En fin de contrat le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Le Real Madrid fait donc le forcing pour le récupérer gratuitement l’été prochain alors que le club parisien veut absolument lui faire signer un nouveau bail. Le joueur de 22 ans aura déjà tranché pour son avenir.

Kylian Mbappé a fait une annonce en interne !

Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, bonus compris, Kylian Mbappé dispute sa dernière année d’engagement sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après plusieurs tentatives, les dirigeants parisiens ne parviennent toujours pas à le convaincre de signer un nouveau contrat comme son ami Neymar. D’après le journaliste italien Fabrizio Romano, l’international français n’a qu’un seul rêve : jouer pour le Real Madrid dès la saison prochaine. Et il agit conformément à ce rêve qu’il a d’ailleurs déjà partagé avec certains de ses coéquipiers en interne.

« Ce n’est pas seulement mon sentiment, mais c’est aussi ce que l’on me dit : le rêve de Mbappé est de jouer au Real Madrid. Il l’a aussi dit à ses coéquipiers du PSG. Tout peut se passer dans le football, mais je pense que son prochain club est le Real Madrid », a expliqué Fabrizio Romano lors d’un Bronx Cheer Football Show.

Le Real reste très prudent dans le dossier Mbappé

Malgré la détermination affichée du joueur, le Real Madrid craint un retournement de situation de toute dernière minute avec une prolongation de contrat de Kylian Mbappé. D’autant que selon ESPN, l’ancien ailier de l’AS Monaco n’est pas forcément fermé à l’idée de rester encore une ou deux saisons à Paris. Le quotidien espagnol AS révèle ainsi que les dirigeants n’affichent plus la grande sérénité d’il y a quelques semaines. Madrid redoute notamment que Mbappé change finalement d’avis et signe une prolongation avec le Paris SG, alors qu’en principe vu sa situation l’affaire est réglée en principe.