PSG : Manchester City frappe un grand coup avant de venir à Paris

Trois jours avant son déplacement à Paris pour affronter le PSG, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions, Manchester City défiait Chelsea cet après-midi en Premier League. Et les hommes de Pep Guardiola ont envoyé un message fort à ceux de Mauricio Pochettino.

Man City s’impose face à Chelsea avant d’affronter le PSG

Mardi prochain à 21 heures, le Paris Saint-Germain accueillera Manchester City en Ligue des Champions. Avant cette affiche européenne, le champion d’Angleterre en titre était en déplacement à Stamford Bridge pour le choc de Premier League face à Chelsea. Quatre mois après leur confrontation en finale de la Ligue des champions, les Blues et les Citizens se retrouvaient ainsi à nouveau, pour le compte de la 6e journée du championnat anglais.

Battus par les hommes de Thomas Tuchel, les Skyblues de Pep Guardiola ont pris leur revanche en s’imposant sur la plus petite des marques (1-0) grâce à un but de l’attaquant brésilien Gabriel Jesus (53e). À trois jours de retrouver le Paris SG en Ligue des champions, Manchester City s'est donc offert le choc de Premier League et envoyer ainsi un message fort à la bande à Lionel Messi. Avec cette victoire, les Citizens reviennent à hauteur des Blues au classement avec 13 points.

Manchester City revient à hauteur de Chelsea

Deuxième du classement avec 13 points, le champion d’Angleterre en titre revient à hauteur de Chelsea, Liverpool et Manchester United. Dans le même temps, les Red Devils d’Ole-Gunnar Solskjaer ont subi leur première défaite de la saison face à Aston Villa (0-1), à Old Trafford. Les partenaires de Cristiano Ronaldo ont cédé en fin de match sur un but de Kortney Hause (88e), avant de manquer le pénalty de l’égalisation par Bruno Fernandes (91e).

En attendant, le PSG a rendez-vous ce soir avec Montpellier HSC au Parc des Princes, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1. L’équipe des Rouge et Bleu aura sûrement à coeur de répondre au message de City avec une prestation et un résultat appropriés face aux Héraultais.