Man United Mercato : Cristiano Ronaldo bientôt de retour au Sporting ?

Publié par Thomas le 23 septembre 2021 à 00:34

C’est l’un des plus gros coups de ce mercato estival et il s’avère déjà très rentable. Que ce soit financièrement ou sportivement, Cristiano Ronaldo a apporté un élan de fraicheur à Manchester United, et tout ça à 36 ans ! Si l’union est totale entre le Portugais et les Red Devils, le joueur n'est sous contrat que jusqu’en 2023 (option d’une année supplémentaire) chez les mancuniens. Et il pourrait faire ses valises vers une destination pleine de sens, pour finir une carrière exceptionnelle de la meilleure des manières.

Man United : Cristiano Ronaldo, une fin de carrière au Sporting ?

Après déjà 4 buts en 3 rencontres sous ses nouvelles couleurs, le retour de CR7 en terre mancunienne est un franc succès. Le Portugais semble avoir reconquis le cœur des supporters Red Devils, et son influence dans l’effectif est incontestable. Néanmoins, l’ancien joueur du Real Madrid pourrait faire ses valises d’Angleterre à la fin de son contrat et effectuer un come-back d’anthologie.

Invitée sur la chaine Youtube officielle du Sporting Portugal, la mère de Crisitano Ronaldo, Dolores Aveiro, a fait une révélation choc sur l’avenir de son fils. Pour elle, il est impensable que son prodige ne finisse pas sa carrière dans son club de cœur. "Ronaldo doit revenir ici. Je lui ai déjà dit : fils avant de mourir, je veux te voir revenir au Sporting", a-t-elle confié. Le Portugais aurait rétorqué : "On verra."

Cristianinho meilleur que son père ?

Lors de cette rencontre pleine d’émotion, Dolores Aveiro a également révélé qu’elle trouvait Cristianinho, le fils de CR7, meilleur que son papa au même âge en justifiant qu'à l'époque,"Ronaldo n’avait pas d’entraîneurs, mais aujourd’hui il est le professeur de son fils ".

Pour rappel, Cristiano Ronaldo avait connu des débuts professionnels au Sporting, lors de la saison 2002-2003. Le Portugais avait quitté son île natale de Madère à 10 ans pour peaufiner sa formation dans le club lisboète.