OM : Mort tragique de Clément, ce surprenant hommage des Français

26 septembre 2021

Depuis l'annonce de la disparition tragique de Clément, jeune supporter de l' OM, les supporters français ne cessent de surprendre avec leur hommage. Pour rappel, le jeune fan marseillais, âgé seulement de 23 ans, a perdu la vie dans un tragique accident de la route dans la nuit de mercredi à jeudi au retour d'un déplacement à Angers pour soutenir son équipe de cœur.

L'hommage des Ultras français !

Au-delà des rivalités parfois acerbes existantes entre les groupes de supporters, une incroyable solidarité traduite par les hommages à l'endroit de Clément est observée dans plusieurs stades. Jeudi la grande majorité des Ultras français ont été touchés en apprenant la disparition du supporter marseillais.

Unis autour d'une passion commune : le football, les groupes de supporters de divers clubs, aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue 2, se sont mobilisés afin de lui rendre hommage et lui faire un dernier au revoir. Des banderoles ont de ce fait fleuri dans plusieurs stades depuis le début du week-end. C'était notamment le cas au Stade Bonal (Sochaux), au Stade Geoffroy Guichard (Saint-Étienne), au Stade de la Meinau (Strasbourg) et même au Groupama Stadium (Lyon). Sur l'une des banderoles présentes dans le "Chaudron" on pouvait ainsi lire : "Clément, une nouvelle étoile au paradis des Ultras. Repose en paix."

Nul doute qu'il devrait y avoir d'autres initiatives ce dimanche, à commencer par celle du Stade Vélodrme qui devrait rendre un vibrant hommage à Clément, fervent supporter de l' OM.

L' OM a aussi eu une pensée en l'honneur de Clément

Outre les supporters et les Ultras français, les joueurs et le staff de l' OM ont salué la mémoire de Clément. Réunis autour du rond central du terrain d'entraînement de la Commanderie vendredi matin, ils ont respecté une minute de silence afin de lui rendre hommage avant le début de l'entraînement. Nul doute également que les Olympiens auront à cœur de s'imposer pour lui ce dimanche soir à 21h, au Stade Vélodrome, face au RC Lens.