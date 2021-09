Stade Rennais : Le SRFC peut avoir des regrets après Bordeaux !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 17:35

Dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1, le Stade Rennais se déplaçait ce dimanche après-midi à Bordeaux avec l'ambition d'enchaîner une deuxième victoire consécutive. Malheureusement, les Rennais repartent du Matmut Atlantique avec des regrets.

Le Stade Rennais craque sur le fil

Après sa victoire écrasante contre Clermont sur le score de 6 buts à 0 en milieu de semaine, Rennes avait fait le plein de confiance devant ses supporters au Roazhon Park, et comptait bien enchaîner pour la première fois de la saison une deuxième victoire d'affilée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les joueurs de Bruno Genesio sont passés tout proche d'y parvenir. Devant au score à deux minutes de la fin du temps réglementaire, grâce à une réalisation de Gaëtan Laborde (56e), les Bretons ont finalement laissé échapper la victoire dans les derniers instants de la partie... Bousculé et sauvé à de nombreuses reprises par son gardien Benoît Costil, Bordeaux a effectivement arraché le point du nul grâce à un but de Mexer à la 88ème minute. Outre ce but encaissé sur le gong, le Stade Rennais peut de son côté regretter ses innombrables situations mal négociées devant le but bordelais.

Un nul qui n'arrange personne

Un résultat qui ne fait pas les affaires des Bretons qui manquent l'occasion de basculer dans la première moitié du tableau. Le Stade Rennais occupe en effet provisoirement la 11ème place du classement Ligue 1 avec un bilan plutôt maigre de 2 succès, 3 nuls et 3 défaites depuis le début de la saison, pour un total de 9 points pris sur 24...

Un nul qui n'arrangent également pas les Girondins de Bordeaux, même s'ils ont été puiser dans leurs retranchements pour éviter la défaite. En dépit du point du nul, Bordeaux ne décolle effectivement pas au classement et occupe la 17ème position du championnat de France. Avec seulement 7 unités au compteur, les joueurs de Vladimir Petkovic n'affichent d'ailleurs qu'un seul point d'avance sur la place de barragiste occupée par Metz...