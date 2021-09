Stade Rennais Mercato : Officiel, Bordeaux boucle enfin le dossier Niang

Publié par Thomas le 24 septembre 2021 à 16:50

Après de longues semaines harassantes de négociations, le Stade Rennais boucle enfin un de ses dossiers prioritaires de ce début de saison. Une bonne nouvelle mercato, qui pourrait en annoncer d’autres par la suite.

Stade Rennais Mercato : M'Baye Niang rejoint les Girondins !

Longtemps dans les petits papiers de Gérard Lopez, le dossier avait connu de gros rebondissements ces derniers jours. Après avoir réalisé de grosses concessions salariales avec le board Girondin, l’attaquant sénégalais M'Baye Niang a officiellement quitté le Stade Rennais pour rallier le FCGB. Si le dossier restait en stand-by pendant plusieurs jours, les deux clubs étaient parvenus hier à un accord total. Le joueur s’est rendu dans la foulée pour passer sa visite médicale à Bordeaux, où il a pu signer son contrat. Niang s’engage pour deux saisons plus une en option chez les Girondins de Bordeaux.

Le club breton vient de publier un message sur son compte Twitter, remerciant l’ancien joueur du Milan AC pour ses trois années passées à Rennes. "M'Baye Niang, vainqueur de la Coupe de France en 2019 et auteur de 30 buts et 9 passes décisives en 92 matchs sous le maillot Rouge et Noir, rejoint Bordeaux. Le club le remercie et lui souhaite une bonne continuation."

Quel rôle pour Niang à Bordeaux ?

Placé dans les indésirables au Stade Rennais, le joueur de 26 ans devrait endosser un rôle de joker de luxe à la pointe de l’attaque girondine. Vladimir Petkovic devrait l’inclure dans la rotation avec le très bon Ui-jo Hwang et le Néerlandais Javairo Dilrosun. Une superbe nouvelle pour Gérard Lopez, qui œuvrait en interne pour enrôler l’attaquant sénégalais depuis le mercato estival. De leur côté, les Rennais s’enlèvent une belle épine du pied, notamment d’un point de vue salariale. Comme évoqué il y a quelques temps, le club pourrait ainsi chercher à recruter un défenseur central, point faible de la formation Rouge et Noir depuis le début de saison, grâce à une clause de la LFP qui permet aux clubs français de procéder à une signature hors mercato.