Stade Rennais : Une nouvelle terrible pour la saison du SRFC

Publié par Thomas le 24 septembre 2021 à 18:30

Alors qu’on pensait le Stade Rennais guéri de ses maux ce mercredi après la victoire aussi étincelante qu'historique contre le promu Clermont 6-0, voilà que le club breton vient de recevoir une bien triste nouvelle, qui pourrait nuire aux bons résultats du club cette saison.

Stade Rennais : Le SRFC perd ses ultras !

Tout semblait aller mieux en terre rennaise ces derniers jours, après la victoire 6-0 contre Clermont Foot. Auteur d’une prestation remarquable, les hommes de Bruno Genesio ont renoué avec la victoire après une série noire de trois défaites consécutives en Ligue 1. Si le coach du SRFC se montrait prudent après la rencontre, affirmant qu’il restait encore beaucoup de chemin à parcourir, cette victoire a cependant apporté un regain de confiance considérable dans un effectif encore en recherche d’automatisme. Une bonne dynamique malheureusement freinée par une très mauvaise nouvelle.

Le Roazhon Celtic Kop, le principal groupe de supporters du Stade Rennais, a pris la décision choc de suspendre toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre. Via un communiqué sur les réseaux sociaux, l’entité mythique du club breton a indiqué que cela faisait suite au vol d’une bâche domicile. Un évènement que ces derniers qualifient de "guet-apens". "Nous tenons à vous informer que nous suspendons la totalité de nos activités en tribune et en dehors. L’effet de cette annonce est immédiat et pour une durée indéterminée, écrit le RCK. La raison qui nous amène à prendre cette lourde décision est le vol de notre bâche domicile dans des circonstances dignes d’un guet-apens sur l’un de nos membres et qui portent directement atteinte à la sécurité de sa famille", a informé le RCK sur Twitter.

Le SRFC sera donc privé de son groupe de supporters numéro 1 ce dimanche à 13h, contre les Girondins de Bordeaux et à Arnhem contre Vitesse, jeudi prochain, en Ligue Europa Conférence.