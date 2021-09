Barça Mercato : Humilié par Benfica, Koeman vers la sortie ?

Publié par Ange A. le 30 septembre 2021 à 01:13

Le FC Barcelone s’est de nouveau incliné en Ligue des champions mercredi contre le Benfica Lisbonne (3-0). Un nouveau revers qui pourrait condamner Ronald Koeman déjà en froid avec la direction du Barça.

Après le Bayern, Benfica humilie à son tour le Barça

Déjà battu par le Bayern Munich, le FC Barcelone espérait relever la tête ce mercredi contre le Benfica Lisbonne. Seulement, le Barça a de nouveau lourdement chuté sur la pelouse des Portugais. Lesquels ont infligé une nouvelle correction aux Blaugranas (3-0) à l’Estadio da Luz. Darwin Nunez (3, 79e s.p) et Rafa Silva (69e) ont été les bourreaux des Catalans réduits à dix suite à l’expulsion d’Eric Garcia en fin de match. Cette nouvelle défaite compromet davantage l’avenir de Ronald Koeman sur le banc de Barcelone. Le club catalan ne compte aucun point et n’a toujours pas inscrit de but en Ligue des champions cette saison. Déjà en froid avec son président Joan Laporta, le technicien néerlandais se retrouve encore fragilisé. Après la défaite à Lisbonne, le coach barcelonais s’est montré évasif sur son futur.

Koeman en sursis à Barcelone, sa réponse

Après la rencontre, Ronald Koeman n’a pas échappé aux questions liées à son avenir. S’il assure avoir le soutien de ses poulains, le successeur de Quique Setién sait qu’il n’a plus vraiment les faveurs de la direction du FC Barcelone. « Ma position ? Je ne peux que parler de mon travail avec l’équipe. Je me sens soutenu par mes joueurs... Mais par le club ? Je ne sais pas» », a-t-il déclaré selon les propos relayés par Foot Mercato. Humilié par le Benfica, le Barça est dernier de sa poule en C1. En Liga, les Blaugranas ne pointent qu’à la 6e place. Ils jouent d’ailleurs gros samedi avec un déplacement sur la pelouse du Wanda Metropolitano. Un rendez-vous crucial qui pourrait sceller définitivement le destin de Koeman, condamné à s’imposer s’il n’est pas remercié entre temps.