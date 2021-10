Barça : Annonce imminente pour Koeman après l'Atlético ?

Publié par Ange A. le 03 octobre 2021 à 00:25

Le FC Barcelone a subi sa deuxième défaite de la semaine samedi sur la pelouse de l’Atlético Madrid (2-0). Un mauvais résultat de plus pour le Barça qui n’arrange pas la situation de Ronald Koeman, fortement critiqué.

Luis Suarez enfonce Koeman et le Barça

Le FC Barcelone est en crise. Déjà humilié par le Benfica Lisbonne mercredi en Ligue des champions (3-0), le Barça a subi un nouveau revers ce samedi. Les Blaugranas se sont inclinés (2-0) contre l’Atlético Madrid au Wanda Metropolitano. Poussé vers la sortie l’été dernier par Ronald Koeman, Luis Suarez a notamment inscrit le but du break pour les Colchoneros. Après la rencontre, l’Uruguayen, également passeur sur l’ouverture du score de Thomas Lemar, a confié ne pas avoir célébré son but par respect pour son ancien club. Suite à cette nouvelle déroute, le club catalan pointe à la 9e place de La Liga. Son bourreau du soir est le dauphin du Real Madrid qui se déplace sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone ce dimanche.

Le sort de Koeman déjà scellé par Laporta

Cette nouvelle déroute du FC Barcelone ne devrait pas avoir d’incidence directe sur l’avenir de Ronald Koeman. Avant cette affiche, Joan Laporta avait conforté le technicien néerlandais. Le président du club catalan estime que son entraîneur mérite une marge de confiance. « Ronald Koeman continuera comme entraîneur du Barça, il mérite une marge de confiance. Quand les blessés se rétabliront nous aurons plus de marge, Koeman est un culé et une référence du barcelonismo. J’ai parlé avec lui, j’ai tiré mes conclusions, il est une référence pour le Barça, j’apprécie beaucoup qu’il ait repris le Barça à un moment difficile. Il a peut-être eu des moments de découragement, mais il a retrouvé le moral et maintenant que les blessés vont se rétablir, il mérite cette marge de confiance », a lâché le président barcelonais à la veille de ce choc. Battu par l’Atlético, Barcelone va tenter de relever la tête après la trêve internationale. La bande à Sergio Busquets recevra le FC Valence lors de la prochaine journée.

