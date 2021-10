Barça Mercato : Laporta fait une annonce surprenante pour Koeman

Publié par JEAN-LUC D le 02 octobre 2021 à 18:15

Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin prochain, Ronald Koeman n’a jamais été aussi proche d’un licenciement selon plusieurs sources concordantes. Joan Laporta, le président du Barça, s’est prononcé sur le sujet.

Joan Laporta confirme Ronald Koeman à son poste

Si le match de ce soir (21 heures) contre l'Atlético Madrid au Wanda Metropolitano, à l’occasion de la 8e journée de Liga, était annoncé comme le dernier Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, le président blaugrana a pris une décision totalement surprenante pour son entraîneur. En conférence de presse ce samedi midi, Joan Laporta a confirmé le successeur de Quique Setien à son poste.

« Ronald Koeman continuera comme entraîneur du FC Barcelone. Il mérite une marge de confiance pour de nombreuses raisons : c'est un fan du Barça, une référence dans le monde du Barça. Il va continuer et mérite une marge de confiance », a déclaré l’avocat espagnol avant d’ajouter : « Koeman aime le Barça et a décidé de venir à un moment où la difficulté institutionnelle et sportive est maximale.

Après avoir parlé avec lui, je vois qu'il a confiance en cette équipe, surtout au moment où les blessés commencent à se rétablir : nous aurons plus de marge de manœuvre. Koeman est un Culé et une référence pour Barcelone, il continuera à être l'entraîneur, il a un contrat en vigueur et nous espérons que nous retrouverons la voie de la victoire et que nous jouerons bien. Je suis sûr qu'il fera tout son possible. »

Laporta et sa relation « bonne et sincère » avec Koeman

Poursuivant, le successeur de Josep Maria Bartomeu a démenti la relation jugée trop fraîche qu’il entretient avec Koeman. « J’ai parlé avec lui, j'ai tiré mes conclusions, il est une référence pour les fans du Barça, j'apprécie le fait qu'il ait repris le Barça à un moment difficile. Il a peut-être eu des moments de découragement, mais il a retrouvé le moral et maintenant que les blessés vont se rétablir, il mérite cette marge de confiance. Nous avons parlé et la relation froide n'est pas vraie. C'est une relation bonne et sincère, c'est une bonne personne et je pense qu'il pense la même chose de moi », a ajouté Laporta.

Sauf nouveau revirement de situation, le technicien néerlandais devrait donc aller jusqu’au terme de son engagement avec le FC Barcelone, soit jusqu’au 30 juin prochain.

