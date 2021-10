OM : Les Marseillais concèdent une nouvelle défaite à Lille !

Publié par Clément M. le 03 octobre 2021 à 22:27

Une semaine après sa défaite contre Lens au Vélodrome, l' OM a concédé un nouveau revers sur la pelouse du champion de France en titre dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. L' Olympique de Marseille n'a désormais remporté aucun de ses 3 derniers matchs en championnat.

L' OM dépassé à Lille

Brouillon et en manque cruel de réalisme dans le Nord ce dimanche après-midi, l' Olympique de Marseille s'est en toute logique incliné face au LOSC sur le score de 2 buts à 0. Malgré la possesion de la balle durant le premier acte, les joueurs de Jorge Sampaoli n'ont pas su créer le danger sur le but adverse et ont même en retour concédé l'ouverture du score suite à un but de Jonathan David en renard des surfaces (28e). Durant le second acte, le coach olympien a fait entrer Arkadiuz Milik et Boubacar Kamara pour tenter d'inverser la tendance. En vain, puisque les Phocéens ont totalement étaient dépassés par les Dogues. L' OM a ainsi subi d'innombrables assauts, sauvé à deux reprises par ses montants avant de finalement concéder un deuxième but dans le temps additionnel sur un nouveau but de David. A noter également que l'ailier turc Cengiz Under a été expulsé (77e) après avoir reçu un deuxième carton jaune suite à un pied haut.

Marseille dans le dur

Avec cette défaite, la deuxième d'affilée en championnat après celle subie au Vélodrome contre Lens (2-3), l' Olympique de Marseille confirme son gros coup de mou après un début de saison tonitruant. Les joueurs de Jorge Sampaoli n'ont en effet pris qu'un point sur 9 lors des 3 dernières journées. Conséquence au classement, les Olympiens chutent du podium et occupent désormais la 5ème position, tandis que le leader le Paris Saint-Germain pointe à 10 longueurs.

Après la trêve internationale, l' OM aura sans aucun doute à coeur de retrouver le chemin du succès à domicile contre Lorient. Un match qui sera particulier puisque ce sera le premier au Vélodrome depuis la disparition de l'ex président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie.