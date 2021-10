OM : Les Marseillais rendent hommage à Bernard Tapie

Publié par Clément M. le 03 octobre 2021 à 17:15

Depuis l'annonce du décès de Bernard Tapie ce dimanche matin, tout Marseille rend hommage à celui qui a écrit les plus belles pages de l'histoire de l' OM. L'ex président de l'Olympique de Marseille est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer.

L' OM rend un vibrant hommage au Boss

Sans surprise, l' OM a rendu un vibrant hommage à celui qui a été son président durant sept riches années entre 1986 et 1993. Le club phocéen a tout d'abord témoigné toute son émotion via un post sur les réseaux sociaux et sur lequel on peut notamment lire : "Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club."

L'Olympique de Marseille a aussi publié un communiqué officiel retraçant le parcours de Bernard Tapie à la tête du club, lui qui a guidé l' OM sur le toit de l'Europe le 26 mai 1993. Grâce à sa victoire face au grand Milan AC, la bande à Deschamps permettait alors au Boss de devenir le premier président d'un club français à soulever la Ligue des Champions. Un exploit qu'aucun autre club français n'a jamais réussi à réaliser jusqu'à ce jour. Le communiqué n'a également pas oublié de souligner à quel point Bernard Tapie était et restera dans le coeur du peuple marseillais : "Les Marseillais qu’il a rendus fiers, lui sont à jamais reconnaissants. Le nom de Bernard Tapie est éternellement associé à l’OM."

L'hommage unanime du peuple marseillais

Le décès de Bernard Tapie a également suscité la vive émotion d'innombrabables personnes qui portent le club phocéen dans leur coeur.

L'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a ainsi témoigné toute sa tristesse : "La disparition de Bernard Tapie m’attriste profondément." Tandis que Chris Waddle a salué une "Légende". De son côté, l'ex olympien André Ayew a fait référence à son père Abedi Pelé, qui a eu l'opportunité de côtoyer le Boss, pour rendre hommage à Bernard Tapie : " Le papa de mon papa [...] Merci pour tout. L'unique BOSS." De même, Didier Drogba, Michy Batshuayi, Amine Harit ou encore Valentin Rongier ont tenu à rendre hommage sur les réseaux sociaux à l'ancien président de l'Olympique de Marseille.

Les supporters marseillais devraient par ailleurs rendrent un hommage poignant à Bernard Tapie, le 17 octobre prochain, lors du prochain match de l' OM au Stade Vélodrome.