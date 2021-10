PSG : Après Man City, le Paris SG prend l’eau à Rennes, les notes

Publié par JEAN-LUC D le 03 octobre 2021 à 15:38

Cinq jours après son succès face à Manchester City en Ligue des Champions (2-0), le PSG a coulé ce dimanche au Roazhon Park contre le Stade Rennais sur le même score de 2 buts à 0. Voici les notes des joueurs de Mauricio Pochettino.

Malgré la MNM, le PSG humilié à Rennes

Le Paris Saint-Germain n'est plus invincible en Ligue 1. Après huit victoires d’affilées, les hommes de Mauricio Pochettino ont subi leur première défaite de la saison en championnat. En match comptant pour la 9e journée, le PSG a été battu par le Stade Rennais cet après-midi. Dès le début de la rencontre, les Bretons poussent sur la défense parisienne, mais peinent à se créer de véritables occasions si ce n’est une tentative de Gaëtan Laborde sans danger pour Gianluigi Donnarumma.

Intéressants dans la construction, les Parisiens n’arrivent pas à concrétiser leurs occasions à l’image de Neymar et de Kylian Mbappé qui se loupent dans le dernier geste. Sur coup franc, Lionel Messi est tout proche d’inscrire son premier but en Ligue 1, mais son ballon fini sur la barre transversale du SRFC (31). Et malgré une nette domination des visiteurs, ce sont les hôtes qui ouvrent le score à l'ultime seconde de la première période, Gaëtan Laborde reprenant majestueusement un service d’un Kamaldeen Sulemana intenable cet après-midi (1-0, 45e).

De retour des vestiaires, sur la première action de jeu, Laborde adresse un centre que Flavien Tait reprend victorieusement (2-0, 46e), même si l'arbitre avait besoin de la VAR pour valider ce second but rennais. Quelques minutes plus tard, Mbappé croit réduire le score, mais son but est logiquement refusé pour une position de hors-jeu. L’attaquant de 22 ans, une nouvelle fois, se montre à son avantage lors de l’action suivante avec une frappe juste au-dessus des cages de Gomis.

Les Parisiens, pourtant bien présents dans cette rencontre, font preuve d’une énorme maladresse devant les buts bretons. Une rencontre qui se termine, après quelques dernières tentatives du PSG, par une victoire plutôt logique du Stade Rennais. Malgré ce revers, le Paris SG garde la tête du classement, alors que le SRFC remonte provisoirement à la 7e place.

Les notes du PSG :

Donnarumma 5 – Hakimi 3 Marquinhos 5.5 Kimpembe 5 Nuno Mendes 4 – Verratti 5.5 Gueye 4 – Di Maria 3 Messi 5 Neymar 4.5 – Mbappé 5.