Barça Mercato : Koeman, les dessous de la volte-face de Laporta

Publié par Ange A. le 03 octobre 2021 à 23:07

Au vu du décevant début de saison du FC Barcelone, Ronald Koeman était annoncé sur le départ ces derniers jours. Mais le Néerlandais a finalement été conforté à son poste par Joan Laporta avec qui ses rapports se sont distendus. La presse espagnole croit savoir pourquoi le président du Barça a décidé de conforter l’ancien sélectionneur des Oranje.

Ronald Koeman conforté sur le banc du Barça

Après la défaite du FC Barcelone en Ligue des champions contre le Benfica Lisbonne, les jours de Ronald Koeman semblaient menacés. Pour nombre d’observateurs, le technicien néerlandais devait plier bagages en cas de défaite contre l’Atlético Madrid. Samedi quelques heures justement avant le revers du Barça face à l’Atlético (2-0), Joan Laporta a déjoué les pronostics concernant le successeur de Quique Setién. Le président des Blaugranas a renouvelé sa confiance envers l’ancien sélectionneur des Pays-Bas. Pour le dirigeant catalan, le coach barcelonais a besoin d’une certaine « marge de confiance », surtout qu’il ne dispose pas de son effectif au complet. Ancien journaliste à RAC1, Gerard Romero a dévoilé les dessous du changement de position de Laporta.

Pourquoi Laporta a changé d’avis sur Koeman ?

Le confrère espagnol révèle que Joan Laporta et Ronald Koeman se sont entretenus samedi quelques heures avant la rencontre contre l’Atlético Madrid. Alors que les deux hommes étaient tombés d’accord sur les indemnités à verser en cas de licenciement, l’entraîneur du FC Barcelone aurait convaincu son président de lui accorder une nouvelle chance. Le patron des Blaugranas ne serait pas resté insensible au discours du Néerlandais et a donc décidé de revenir sur sa position. D’où son choix de conforter Koeman et de prendre sa défense avant cette nouvelle déroute au Wanda Metropolitano. Reste maintenant à l’entraîneur de conserver cette confiance. Cela passe par une victoire contre le FC Valence au Camp Nou lors de la prochaine journée de La Liga.

