PSG : Mbappé fait une révélation explosive sur son été agité !

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2021 à 21:27

L’interview complète sera diffusée demain dans les colonnes de L’Équipe et sur RMC Sport. Mais la radio métropolitaine lâche déjà quelques morceaux choisis. L’attaquant du PSG Kylian Mbappé fait ainsi une révélation de taille sur son été agité.

Mbappé confirme avoir réclamé un bon de sortie

Pour la première fois depuis la fermeture du mercato estival, Kylian Mbappé brise le silence sur sa situation personnelle. Annoncé au Real Madrid et finalement resté au Paris Saint-Germain, l’international tricolore de 22 ans avoue avoir réclamé officiellement son départ durant l’été. Libre le 30 juin 2022, Mbappé voulait que le PSG encaisse une indemnité de transfert afin de régler sa succession.

« J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passées ici, et je le suis encore », a lâché le champion du monde 2018.

Poursuivant, Mbappé révèle également avoir vite annoncé sa décision au club afin de permettre à Leonardo de disposer d’une marge de manoeuvre suffisante pour lui trouver un remplaçant. « Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », précise le Golden Boy 2017.

Mbappé n’a pas apprécié la réponse du club dans les médias

Dans le même entretien, le protégé de Mauricio Pochettino a toutefois fait cas d’une situation gênante avec les infos divulguées dans les médias. En effet, selon plusieurs sources concordantes, Mbappé aurait refusé plusieurs offres de prolongation du Paris Saint-Germain.

« Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai », rétorque l’enfant de Bondy. Dans la dernière semaine du mois d’août, le directeur sportif parisien, Leonardo, prenant la parole sur RMC Sport, avait déclaré notamment : « moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. »

Pour Kylian Mbappé, cette sortie de sa direction est maladroite parce qu’il a pris le soin de vite faire connaître ses intentions. « J’ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire 'oui, il vient la dernière semaine d'août...' parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir », a-t-il renchéri. L’interview complète est donc très attendue.