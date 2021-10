PSG Mercato : Kylian Mbappé se lâche sur Nasser Al-Khelaïfi !

Publié par JEAN-LUC D le 04 octobre 2021 à 23:27

Après un été agité et une volonté affichée de rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG. Son président Nasser Al-Khelaïfi ayant notamment refusé de le laisser filer avec une sortie fracassante dans les colonnes du journal L’Équipe.

Mbappé n'a pas apprécié les propos d’Al-Khelaïfi

Attendue pour mardi, l’interview exclusive de RMC Sport et L’Équipe livre déjà quelques morceaux chois des réponses de Kylian Mbappé concernant son avenir. Notamment sur la sortie fracassante de Nasser Al-Khelaïfi dans L’Équipe en juin dernier : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » Une déclaration qui n’a pas été du goût de l’international français de 22 ans.

D’ailleurs, Mbappé avoue que « ça fait peur quand ton président dit : ‘Il ne va jamais partir libre’. Quand j’ai entendu ça, j’ai avalé de travers. Je me suis dit ‘Mais donc il va se passer quoi là ? » Malgré son mécontentement, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas préféré répondre à son président pour éviter de mettre d'huile sur le feu. « C’est pour cela que je n’ai pas voulu réagir à chaud, parce que, quand j'entends ça, je me dis : 'houla… », précise Mbappé au micro de RMC Sport. Mais il ne s’est pas arrêté là.

Kylian Mbappé confirme avoir réclamé son départ

Dans un extrait de cette même interview, Kylian Mbappé a avoué un peu plus tôt dans la journée avoir prévenu la direction du Paris Saint-Germain à la fin du mois de juillet de son intention de partir. « Moi, ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire "oui, il vient la dernière semaine d'août..." parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir », a indiqué l’enfant de Bondy.

Puis d’ajouter : « j’ai demandé à partir, parce qu’à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité. C’est un club qui m’a beaucoup apporté, j’ai toujours été heureux, les quatre années que j’ai passé ici, et je le suis encore. Je l’ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner.

J’ai voulu que tout le monde sorte grandi, qu’on sorte main dans la main, qu’on fasse un bon deal, et moi j’ai respecté ça. J’ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste. » La question est maintenant de savoir si Mbappé va finalement accepter de prolonger ou partir librement à l’issue de la saison en cours.