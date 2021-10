PSG Mercato : Avant Mbappé, une signature prometteuse tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2021 à 16:15

Kylian Mbappé pourrait finalement retarder son départ au Real Madrid et signer un nouveau contrat avec le PSG, selon sa mère Fayza Lamari. Mais avant cette signature attendue par tous les supporters parisiens, le club de la capitale a officialisé ce jeudi une bonne nouvelle pour l’avenir.

Le clan Mbappé confirme des négociations avec le PSG

Fayza Lamari, ancienne handballeuse professionnelle et mère de Kylian Mbappé, a accordé une interview au quotidien Le Parisien. L’occasion pour elle de lâcher une bombe : son fils n’est pas totalement opposé à une prolongation avec le Paris Saint-Germain. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : j’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain », a confié Fayza Lamari.

Une déclaration qui redonne espoir au Paris SG dans ce dossier qui semblait perdu. En attendant le dénouement entre Leonardo et les représentants de l’ancien joueur de l’AS Monaco, le club de la capitale a annoncé une nouvelle signature.

PSG : Tidjany Touré prolonge jusqu’en 2023 !

Avant le très gros coup Kylian Mbappé à venir, un milieu de terrain a paraphé un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. En effet, le jeune Tidjany Touré a prolongé son aventure avec le PSG ce jeudi. Passé pro depuis 2018 et initialement lié au club parisien jusqu’au 30 juin dernier, le joueur de 19 ans a signé un nouvel engagement de deux saisons supplémentaires. Tidjany Chabrol Touré est donc désormais engagé en faveur du Paris SG jusqu’en juin 2023.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat professionnel de Tidjany Touré. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain français est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Le natif de Sarcelles débute au Centre de Préformation des Rouge et Bleu en 2014, avant d’intégrer le Centre de Formation, deux ans plus tard. Il évolue successivement avec les U17 et les U19, équipe avec laquelle il participe à 2 matches d'UEFA Youth League. Le club souhaite à Tidjany beaucoup de réussite sous le maillot parisien », écrit le PSG sur son site officiel.