Mercato : L’OM tient sa nouvelle recrue, signature imminente

L’OM va certainement renforcer sa défense en cette fin de mercato. Le latéral gauche de West Ham, Emerson Palmieri, est à deux doigts de rejoindre l’effectif phocéen.

Mercato OM : En plus de Dani Ceballos, Emerson Palmieri se rapproche

L’Olympique de Marseille est en train de réaliser une fin de mercato exceptionnelle. Les dirigeants marseillais ont récemment entamé des discussions avec le Real Madrid pour faire venir Dani Ceballos. Ces échanges sont jugés positifs, tant le milieu de terrain serait séduit par le projet OM. Les Phocéens s’emploient désormais à s’entendre avec les Merengues pour conclure ce deal.

Ce n’est pas terminé, un latéral gauche est également proche de débarquer. La piste menant à Kostas Tsimikas de Liverpool a régulièrement été citée. Mais c’est finalement Emerson Palmieri de West Ham qui est sur le point de poser ses valises à l’OM. Les Phocéens sont clairement en pole position sur ce dossier prioritaire.

Un accord quasiment bouclé avec l’Olympique de Marseille

Fabrizio Romano le confirme, l’accord entre l’OM et Emerson Palmieri est quasiment conclu. Il ne reste plus que des détails à finaliser. L’ancien joueur de l’OL est enclin à quitter West Ham à une année de la fin de son contrat. Il devrait même résilier son bail avec les Hammers dès cet été. Une aubaine qui a vite alerté les Phocéens. Ces dernières accélère pour le signer gratuitement.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are closing in on Emerson Palmieri deal from West Ham.



Agreement almost done and deal being finalised despite reports on Tsimikas, as @Santi_J_FM reports. #OM pic.twitter.com/TGegTN0MW3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2025

Cette signature imminente venait à se concrétiser, ce serait une excellente nouvelle pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM pourrait compter sur un renfort expérimenté et polyvalent pour stabiliser son couloir. La fin du mercato marseillais réserve ainsi de grosses surprises.