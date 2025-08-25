Mercato OM : Un attaquant connu de De Zerbi arrive

Le mercato s’enflamme à l’OM à quelques jours de sa fermeture. Un milieu et un défenseur sont en approche à Marseille, et l’intérêt pour un attaquant est révélé.

Mercato : L’OM négocie les arrivées de Ceballos et Palmieri

L’OM s’est séparé de Jonathan Rowe, tandis qu’Adrien Rabiot est toujours sur le marché des transferts, comme indiqué dans un communiqué officiel. Dans la foulée de la mise en vente de l’ailier britannique et du milieu de terrain français, les Olympiens ont activé leurs réseaux de scouts pour trouver les derniers renforts dont Roberto De Zerbi a besoin.

Lisez aussi : Mercato : L’OM tient sa nouvelle recrue, signature imminente

À voir

OL Mercato : L’ultime décision tombe pour Malick Fofana

Ainsi, le club phocéen négocie le transfert de Dani Ceballos du Real Madrid. D’accord pour rejoindre Marseille, il pourrait débarquer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat.

Le président Pablo Longoria et le directeur sportif Medhi Benatia sont également en discussion avec West Ham pour finaliser le transfert d’Emerson Palmieri d’après L’Équipe. Le Brésilien est entré dans sa dernière année de contrat et le club londonien tente de le transférer.

Marseille s’intéresse aussi à Hamed Junior Traoré

Outre le milieu de terrain madrilène et le défenseur latéral gauche des Hammers, l’Olympique de Marseille aurait coché le profil de Hamed Junior Traoré, selon les informations de Foot Mercato. Il est visé certainement pour prendre la place de Jonathan Rowe, cédé à Bologne en Italie. L’international Ivoirien (10 sélections) n’entre pas dans les plans de l’entraîneur de Bournemouth, Andoni Iraola.

Lisez aussi : INFO Mercato : L’OM vire un autre attaquant, deal signé

Prêté à l’AJ Auxerre la saison dernière, il a été crédité d’une belle saison avec le club icaunais. L’attaquant de 25 ans avait été auteur de 10 buts et 2 passes décisives en 26 matchs disputés en Ligue 1. Néanmoins, il n’a pas réussi à séduite le manager des Cherries.

À voir

Mercato : L’OM tient sa nouvelle recrue, signature imminente

Il faut rappeler que Hamed Junior Traoré a joué sous les ordres de l’actuel entraîneur de l’OM, à l’US Sassuolo entre 2019 et 2021. Le courant pourrait donc vite passer entre lui et Roberto De Zerbi, dont il connaît déjà la méthode de travail, la rigueur et l’exigence.