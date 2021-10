Real Madrid Mercato : Un défenseur du Bayern dans le viseur

Publié par Thomas le 07 octobre 2021 à 20:45

En plein doute après deux défaites de rang, le Real Madrid s’active en interne depuis quelques jours pour parfaire son secteur défensif, notamment ses axiaux. À en croire la presse ibérique, le club merengue aurait jeté son dévolu sur un top joueur du Bayern Munich, qui pourrait débarquer pour 0€.

Real Madrid Mercato : Un pilier du Bayern dans le viseur

Malgré un début de saison prometteur, couronné par une première place de Liga, les hommes de Carlo Ancelotti semblent en bout de course avec deux défaites de rang, contre l’Espanyol et le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions. Une situation préoccupante qui pousse les dirigeants madrilènes à revoir leur effectif et à déjà anticiper le prochain mercato estival.

Très prolifique offensivement, à l’image du duo Benzema-Vinicius (auteurs à eux deux de près de 70 % des buts du Real), le club espagnol peine toujours à trouver un équilibre défensif, et ce n’est pas Fabio Capello qui dira le contraire. L’ancien coach de Los Blancos (2006-2007) a pointé du doigt les deux centraux de l’équipe, affirmant qu’un travail de recrutement devait être fait rapidement.

Des paroles qui semblent être parvenus aux oreilles de Florentino Pérez, qui aurait déjà débusquer le prochain grand défenseur du Real Madrid, en la personne de Niklas Süle, du Bayern Munich. Sous contrat chez les Bavarois jusqu’en juin prochain, l’Allemand est aussi convoité par Chelsea et Arsenal, qui suivent l’évolution du dossier de très près.

Un nouveau coup à 0€ pour le Real

L’objectif des Merengues est et a toujours été ces dernières années, d’enrôler de grands joueurs en réduisant le plus possible les coûts. À l’image de David Alaba cette saison, le club pourrait obtenir une signature de renom pour 0€ l’été prochain. Arrivé au Bayern en 2017 en provenance d’Hoffenheim, Süle s’est rapidement imposé dans le onze titulaire munichois au profit de Jérôme Boateng. Au total, le défenseur de 26 ans a disputé 144 rencontres avec les champions d’Allemagne, pour 6 buts inscrits.