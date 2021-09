Real Madrid : Ancelotti, la raison de la défaite face au Sheriff

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 08:07

C’est un véritable coup de massue pour le Real Madrid. Le géant espagnol a été battu à domicile (2-1) par la modeste équipe de Sheriff Tiraspol lors de la deuxième journée de Ligue des champions. À l’issue de la rencontre, l’entraineur Carlo Ancelotti s’est prononcé sur cette contre-performance.

Le Real Madrid a vécu une triste soirée ce mardi soir en Ligue des champions. Les Merengues sont passés à côté de leur match face au Sheriff Tiraspo dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Champions. Le club espagnol s’est fait surprendre en tout début de la rencontre grâce à un but de Yakhshiboev (25e). Les Madrilènes vont alors s’en remettre à leur leader offensif, Karim Benzema, pour revenir au score en seconde mi-temps. L’attaquant français égalise à la 65e minute sur pénalty.

Mais le Real Madrid va se faire surprendre en toute fin de rencontre sur une frappe somptueuse de Sébastien Thill (90e). Le club madrilène s’incline finalement (2-1) face à la modeste équipe de Sheriff Tiraspol. Néophyte dans la compétition, le Sheriff Tiraspo réalise ainsi le plus grand exploit de son histoire en s’imposant face au club aux 13 Ligues des champions. Un revers que l'entraîneur Carlo Ancelotti a tenté d'expliquer en conférence.

« On a fait un pressing, on a tiré au but. Parfois il y a de la malchance dans les matchs. On n’a pas démarré le match avec une grosse intensité, mais tout était sous contrôle (…) Le Sheriff a bien défendu », a-t-il déclaré devant les médias. Pour le coach du Real Madrid, son équipe n’a simplement pas eu de réussite. « C’est difficile d’expliquer cette défaite. Nous ne sommes pas inquiets, je suis juste triste pour la défaite », a ajouté Carlo Ancelotti.

Un manque d'efficacité dénoncé

Il faut aussi dire que le Real Madrid a fait preuve d’une grande inefficacité devant les buts. Les Merengues ont buté sur le gardien de but adverse, multiplié les mauvais choix ou tiré à côté (31 tirs, dont 11 cadrés). « Les petits détails nous ont coûté le match. Un contre et un centre sur lequel on n’était pas prêt », a regretté Carlo Ancelotti.

Le coach s’est également exprimé sur le cas Eden Hazard en difficulté à Madrid. « Hazard a juste besoin de marquer. Les buts ne viennent pas, mais il très bien joué ce soir. Je l’ai sorti, car j’avais besoin de joueurs frais », a expliqué le coach madrilène.