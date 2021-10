Real Madrid : Une légende du foot tacle la défense du Real

Publié par Thomas le 07 octobre 2021 à 16:45

Fortement impacté lors du mercato estival par le départ de ses deux piliers en défense, Sergio Ramos et Raphaël Varane, le Real Madrid doit depuis la reprise composer avec les blessures de plusieurs cadres, une situation qui inquiète les supporters merengues, dont une légende du football, passée par l’écurie madrilène, qui ne s’est pas montrée tendre avec une partie de l'effectif.

Real Madrid : Fabio Capello s’en prend aux centraux

Ce ne sont sûrement pas les débuts rêvés pour Carlo Ancelotti et ses hommes, et pourtant, cela aurait pu être bien pire. En perdant ses deux pièces maîtresses en défense, Raphaël Varane et Sergio Ramos cet été, peu d’observateurs espéraient voir le Real Madrid à la première place de Liga après 8 journées.

Si les Merengues sortent de deux défaites cuisantes, dont une en Ligue des champions contre l’inattendu Sheriff Tiraspol, leurs performances depuis la reprise restent tout à fait convaincantes, grâce notamment au très prolifique duo en attaque Benzema-Vinicius. Le coach italien pourra néanmoins compter sur le retour de trois cadres en défense après la trêve, Marcelo, Dani Carvajal et le Français Ferland Mendy. Des retours salvateurs, qui devraient soulager les plaies défensives du club espagnol, visibles lors des dernières rencontres.

Interrogé sur la situation du Real Madrid, Fabio Capello (passé par la Maison Blanche de 2006 à 2007) s’est montré très inquiet vis-à-vis de la charnière centrale actuelle. Pour l’ancien coach des Three Lions, le départ de Varane et Ramos cet été a considérablement impacté la défense du Real, qu’il ne juge pas au niveau. "Ce dont Madrid a besoin, c'est d'une paire de défenseurs centraux. Je les ai vus, mon Dieu… ", a déclaré l’Italien. Avant d’ajouter : "Mais ils sont bien devant, même sans Mbappé, car ils ont des talents intéressants. Barcelone ne peut pas bouger, ils ont des problèmes financiers. Mais avec des stades pleins, les revenus augmenteront et petit à petit un nouveau cycle s'ouvrira."

Il faut dire que les stats du Real depuis la reprise font échos aux propos de Capello, après 8 journées, Los Blancos sont de loin la meilleure attaque de Liga (22 buts) mais aussi la 12e défense. Une situation qui pourrait être atténuée après la trêve donc.