OL Mercato : L’énorme confidence d’un Gone sur son avenir

Publié par Ange A. le 08 octobre 2021 à 06:15

Attaquant de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki dispose d’un profil fort apprécié par Kylian Mbappé. Le joueur de l’ OL affiche un souhait fort pour son avenir. Un futur qu’il lie à celui de l’actuel attaquant du PSG.

Cherki lâche sa réponse à Kylian Mbappé

Après son été agité, Kylian Mbappé a brisé le silence dans un entretien accordé à L’Équipe. L’attaquant du Paris Saint-Germain est notamment revenu sur son départ avorté au Real Madrid. Malgré sa volonté de rejoindre les Merengues et l’insistance du club espagnol, le PSG a verrouillé son prodige. Lequel pourrait donc quitter Paris libre au terme de la saison, son contrat expirant l’été prochain. Outre les questions liées à son avenir, le buteur parisien a également dévoilé les autres attaquants du championnat qu’il apprécie. Il encense notamment Amine Gouiri de l’OGC Nice et Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais. Le joueur de l’ OL n’est pas resté insensible à la sortie de Mbappé.

Un départ en vue de l’ OL pour Cherki ?

« Rayan Cherki est également un beau talent. Il peut se développer cette saison », a lâché le joueur du Paris Saint-Germain. Le baby Gone est touché par les mots de Kylian Mbappé. Il espère pouvoir évoluer un jour aux côtés du champion du monde tricolore. « Ça m’a fait plaisir. Je parle avec lui assez souvent. Il me donne beaucoup de conseils avant les matchs et j’espère pouvoir évoluer un jour avec lui », a confié le joueur de l’ OL en conférence de presse. Des confidences qui ouvrent la porte à un possible départ de Cherki de Lyon dans le futur. Formé à l’Olympique Lyonnais, le joueur de 18 ans est encore sous contrat jusqu’en 2023. La direction des Gones devrait d’ailleurs lui proposer une prolongation dans les prochains mois. Il ne lui restera qu’un an de contrat au terme de la saison. Jusqu’ici, il n’a encore délivré qu’une seule passe décisive en 6 apparitions depuis le début de la campagne 2021-2022.