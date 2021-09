OL Mercato : Rayan Cherki dévoile sa future destination

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2021 à 20:27

Rayan Cherki, la pépite du centre de formation de l’ OL, vise une destination bien précise pour la suite de sa carrière. Le jeune milieu offensif veut marquer l'histoire du club lyonnais avant de rejoindre le Real Madrid, son club de rêve.

OL Mercato : Rayan Cherki rêve du Real Madrid

Comme l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki connait un début de saison poussif. Le club lyonnais pointe à la 5e place de Ligue 1 après quatre journées. Le jeune milieu offensif, quant à lui, affiche une baisse de régime sous le maillot lyonnais avec une seule rencontre disputée cette saison. Malgré cette mauvaise passe, le joueur de 18 ans conserve toujours une belle côte sur le marché des transferts.

Si son nom a été évoqué un peu partout en Europe lors de ce mercato estival, Rayan Cherki a finalement décidé de rester à l’OL avec une destination précise en ligne de mire. Il rêve d’évoluer un jour au Real Madrid à l’instar d’un Karim Benzema avant lui. « On sait tous que le club de mes rêves, c'est le Real Madrid (sourire). Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l’itinéraire parfait, celui que j’ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça : atteindre mes rêves », a confié la pépite lyonnaise dans des propos rapportés par Onze Mondial.

Rayan Cherki veut marquer l'histoire de Lyon

S’il affiche de grandes ambitions pour son avenir, le jeune attaquant garde tout de même la tête froide. Il souhaite avant tout marquer l’histoire de son club formateur dans un futur proche avant de s’en aller. « L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs, et donc marquer l’histoire du football », a-t-il ajouté. Rappelons que Rayan Cherki constitue la figure de proue du centre de formation de l’ OL. Il est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Gones.