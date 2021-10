Équipe de France : Benzema justifie le penalty laissé à Mbappé

Publié par ALEXIS le 09 octobre 2021 à 00:03

Kylian Mbappé a été l’auteur du but égalisateur de l’ Équipe de France (2-2) contre la Belgique. Karim Benzema a expliqué le soin laissé au buteur du PSG de tirer le penalty. Les Bleus ont remporté la demi-finale de la Ligue des Nations (3-2), sur le fil.

Équipe de France : Benzema confirme avoir laissé Mbappé tirer le penalty

L’ Équipe de France affrontera l’Espagne, dimanche (20h45), en finale de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé (22 ans), Karim Benzema et leurs coéquipiers ont reversé les Diables Rouges belges en demi-finale, jeudi au Juventus Stadium. Les Bleus ont été menés (2-0) à la pause, avant de réagir en seconde période. Benzema a réduit l’écart (2-1, 62e), puis Kylian Mbappé a établi la parité grâce à un penalty (2-2, 69e). Les Tricolores se sont qualifiés grâce à un but inscrit par Theo Hernandez (3-2, 90e). Revenu sur le penalty transformé par l’attaquant du Paris Saint-Germain, l’avant-centre du Real Madrid a confirmé l’accord donné à son coéquipier pour le tir.

« Sur le penalty, on est tous des tireurs, mais j'avais envie que Kylian marque. J'ai récupéré le ballon et je le lui ai donné », a-t-il expliqué sur M6. « Sur le terrain, j'essaye de rendre mes équipiers meilleurs à chaque fois. Lors du dernier match contre la Finlande (2-0), ça s'était bien passé avec Griezmann. Là, on s'est bien trouvé avec Kylian Mbappé et même avec Antoine », a souligné Karim Benzema (33 ans).

Faire oublier le tir au but raté contre la Suisse

Pour mémoire, le Parisien avait raté son tir au but (le 5e de l’ Équipe de France) contre la Suisse, en 8e de finale de l’Euro 2020, en juillet 2021. Un raté synonyme d’élimination. Par ailleurs, l’attaquant madrilène est le tireur N°1 des penalties dans la hiérarchie chez Bleus. Et il a donné son onction à Mbappé, afin de lui donner l’opportunité de faire oublier son tir manqué face aux Suisses.