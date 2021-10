PSG Mercato : Messi balance du lourd sur l'avenir de Mbappé

Publié par Ange A. le 10 octobre 2021 à 05:43

Nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, Lionel Messi s’est livré sur son intégration dans son nouveau club. L’Argentin a notamment évoqué un détail sur Kylian Mbappé. Lequel ouvre grand la porte au départ de l’attaquant de 22 ans.

Messi lâche un nouvel indice sur l’avenir de Kylian Mbappé

Alors qu’il ne compte qu’un seul but en 5 apparitions sous le maillot du Paris Saint-Germain, Lionel Messi commence à s’épanouir dans la capitale. Interrogé par France Football, le sextuple Ballon d’Or s’est livré sur ses premières semaines au PSG. L’Argentin a également ses relations avec les autres stars du vestiaire parisien. La Pulga s’est notamment confié sur sa relation avec Kylian Mbappé, passeur décisif sur son unique but sous le maillot francilien. L’ancien Blaugrana révèle notamment que le numéro 7 parisien maîtrise bien l’Espagnol. « Sincèrement, avec un joueur comme lui, c’est facile de bien s'entendre. De plus, Kylian parle parfaitement Espagnol, donc on a aussi de bons échanges en dehors du terrain. Ça rend les choses plus simples », a confié l’attaquant de 34 ans.

Un départ vers le Real Madrid dans les tuyaux ?

En dévoilant les connaissances de Kylian Mbappé en Espagnol, Lionel Messi a davantage éveillé les soupçons concernant l’avenir de son compère d’attaque. Alors qu’il rechigne à renouveler son contrat, un départ gratuit du champion du monde 2018 vers le Real Madrid revient avec insistance dans les médias. Du côté des Merengues, on ne cache plus d’ailleurs le désir de recruter l’avant-centre parisien. Le président Florentino Pérez et le capitaine Karim Benzema multiplient ainsi les sorties concernant l’arrivée de l’ancien monégasque à Madrid. Des sorties qui agacent notamment Leonardo. Le directeur sportif du PSG réclame des sanctions contre le Real. Pour le responsable parisien, qui espère toujours prolonger le contrat de l’attaquant, l’attitude du club espagnol dénote un manque de respect envers le PSG.