PSG Mercato : Leonardo fait une sortie fracassante pour Mbappé !

Après la dernière interview de Kylian Mbappé pour RMC Sport et L’Équipe, le directeur sportif du PSG, Leonardo, est sorti du silence pour balayer l’actualité du club de la capitale. Notamment l’avenir de l’attaquant de 22 ans, annoncé au Real Madrid l’été prochain.

Leonardo ne voit pas le PSG sans Mbappé

De passage en Italie, Leonardo a participé au Festival dello Sport en Italie. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain en a profité pour évoquer les dossiers chauds concernant son club. Dans des propos relayés par le journaliste Fabrizio Romano, le dirigeant brésilien a parlé notamment du dossier Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français n’a toujours pas paraphé un nouvel engagement et semble avoir la tête au Real Madrid. Mais le PSG compte conserver son joyau français.

« Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, et puis nous avons Kylian, Leo (Messi), Neymar. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé », a indiqué Leonardo. Et selon la mère de l’ancien attaquant de l’AS Monaco, la possibilité de le voir poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu existe bel et bien.

La mère de Mbappé confirme des discussions avec le PSG

Malgré la grande assurance du Real Madrid pour une arrivée libre de Kylian Mbappé l’été prochain, le Paris Saint-Germain travaille en coulisses pour prolonger son contrat. Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien, Fayza Lamari, la mère du champion du monde 2018, avoue être en négociations avec Leonardo pour un renouvellement du bail de son fils.

« On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la C1 », a-t-elle confié. Après son mercato de folie, le PSG pourrait frapper un autre très gros coup avec la prolongation de son numéro 7.