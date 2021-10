LOSC Mercato : Gudmundsson fait le point sur sa signature à Lille

Publié par ALEXIS le 15 octobre 2021 à 02:00

Recruté par le LOSC le dernier jour du mercato estival (31 août 2021), Gabriel Gudmundsson est revenu sur son choix lillois. Il ne regrette en tout cas pas d’avoir signé dans le Nord.

Gudmundsson, « le LOSC est un grand club... j’ai saisi cette chance »

Un mois et demi après sa signature au LOSC, Gabriel Gudmundsson a fait le point sur son intégration au sien de sa nouvelle équipe. Il a évidemment justifié son choix et s’est prononcé sur le niveau de la Ligue 1. « Je suis très épanoui et heureux d’être ici. On m’aide beaucoup, notamment le staff et les coéquipiers », s’est-il réjoui en conférence de presse, jeudi. « Je savais que Lille OSC était un grand club pour aider les jeunes joueurs à se développer et s’améliorer. J’ai saisi cette chance », a justifié le jeune défenseur.

Ce dernier a aussi dévoilé ses objectifs avec les Dogues. « Il faut continuer, rester concentré pour faire le maximum et avoir le plus de bons résultats. […] Sur le terrain ou avec mes coéquipiers, j’écoute ce qu’on me dit. Apprendre la langue (le français) pourra même m’aider grandement au quotidien », a-t-il indiqué.

Le défenseur suédois prêt à affronter la concurrence

Pour finir, Gabriel Gudmundsson a avoué qu'il « était bien conscient qu’il y avait deux latéraux gauches (Reinildo et Domagoj Bradaric, ndlr) à son arrivée au LOSC, mais il soutient que sa venue « apporte plus de concurrence dans le groupe ». Toutefois, il espère convaincre Jocelyn Gourvennec grâce à sa polyvalence, afin d’avoir plus de temps de jeu. « Je suis capable d’être dans les couloirs et dans une position plus offensive. Je me plie à la décision du coach. C’est à lui de décider du latéral gauche dans le onze de départ », a-t-il déclaré.

Rappelons que le défenseur suédois a été transféré du FC Groningen (Pays-Bas) contre 6 M€. Il s’est engagé avec les Lillois pour 5 ans, soit jusqu’en juin 2026. Il a pris part à 5 matchs de Ligue 1 (pour une titularisation) et a disputé un match en Ligue des Champions contre le RB Salzbourg (1-2).