PSG Mercato : Benzema froisse encore Leonardo pour Mbappé

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 06:00

Dans une nouvelle sortie à la télévision espagnole, Karim Benzema a exprimé un vœu fort concernant Kylian Mbappé. Une nouvelle intervention de l’attaquant du Real Madrid qui devrait encore susciter le courroux de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Karim Benzema rêve toujours de Kylian Mbappé au Real

Récent vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus, Karim Benzema est un homme aux anges. Jeudi soir, l’attaquant du Real Madrid a de nouveau partagé sa joie au micro de la TVE. « C’est mon premier trophée avec mon équipe nationale et je suis très fier de tout le travail accompli après six ans sans avoir joué pour mon pays. Je suis très heureux. J’ai travaillé très dur physiquement et mentalement et j’espère bien gagner un autre trophée », a lâché l’avant-centre tricolore. Le capitaine du Real a de nouveau été interpellé sur une signature à Madrid de son jeune compatriote Kylian Mbappé.

Le numéro 9 madrilène ne cache pas vouloir l’y accueillir à bras ouverts. Surtout que les deux hommes ont affiché une belle complicité en Ligue des Nations. Le Parisien étant passeur sur les deux buts de KB9 dans la compétition. Le Madrilène s’est illustré en laissant un penalty décisif au joueur du PSG lors de la remontada contre la Belgique en demi-finales. Une association chez les Bleus qui a de quoi enflammer les socios de Los Blancos.

La réponse de Leonardo attendue ?

« Je l’ai toujours dit et je le répète encore : bien sûr que j’aimerais jouer avec Kylian un jour [au Real]. J’adore jouer avec lui en équipe de France et donc pourquoi pas dans le futur au Real ? C’est un grand joueur, mais pour l’instant, on doit respecter son club, le PSG », a souligné Karim Benzema. Cette nouvelle sortie devrait encore courroucer Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain s’en était récemment pris au club espagnol pour dénoncer son attitude au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. « L’entraîneur, la direction, les joueurs du Real, ils parlent de Mbappé et je pense que c’est leur stratégie. Ce n’est pas respectueux », pestait le technicien brésilien qui espère toujours prolonger le contrat du champion du monde tricolore.

