OL : Peter Bosz connait le point faible de l'AS Monaco

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 01:10

L’ OL est 10e de Ligue 1 avant son match contre l’AS Monaco, samedi (21h), au Groupama Stadium. Peter Bosz n’est pas pour autant alarmé. Il estime que son équipe progresse et va remonter la pente au classement.

OL : Bosz ne s’affole pas pour la 10e place de Ligue 1

L’ AS Monaco est 6e au classement du championnat, devant l’ OL, mais un seul point sépare les deux adversaires, avant la 10e journée de Ligue 1. Les Monégasques en comptent 14, alors que les Lyonnais en possèdent 13. En cas de victoire de l’équipe de Peter Bosz, elle passe évidemment devant celle de Niko Kovac. En cas de défaite de l’Olympique Lyonnais, l’ASM disposerait de 4 points d’avance sur son concurrent direct pour le podium en championnat, même s’il est encore tôt de parler de podium. À quelques heures du choc, le coach des Gones ne voit pas du tout son équipe en danger, vu le maigre écart avec ses concurrents.

« On mérite d’être là. Au début de saison on a mal joué, on n'a pas pris beaucoup de points. Mais ça s’est amélioré après », a-t-il fait remarquer. « On a progressé, surtout dans la philosophie de jeu. Le pressing est mieux, on perd moins de ballons. On a un peu de malchance sur certains matchs, mais on joue mieux. […] On reste proche des places européennes », s’est rassuré le nouvel entraîneur de l’ OL.

Peter Bosz a détecté le point faible de l'AS Monaco

Évoquant son prochain adversaire, Peter Bosz a estimé que le club du Rocher a des failles dans sa défense, quoiqu’il joue bien. « J’ai regardé beaucoup de leurs matchs en début de saison. Ils ont été très dominants, ils ont bien joué, bien pressé, sans pouvoir marquer. Ils ont encaissé des buts évitables, mais ça reste une bonne équipe. J’ai pris du plaisir à les regarder jouer », a-t-il souligné.