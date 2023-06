Après avoir quitté l'OL l'hiver dernier, Damien Da Silva est revenu sur son aventure difficile au club. Le défenseur ne regrette pas son départ.

Il fait partie de ceux qui ont osé quitter l'OL l'hiver dernier. Damien Da Silva n'était peut-être pas le meilleur joueur du club, mais son départ en Australie n'était pas forcément attendu. Le défenseur central, après 32 rencontres disputées en une saison et demie, a pourtant tenté l'aventure au Melbourne Victory. Après un séjour à Caen, Rennes puis Lyon, il avait envie de découvrir un championnat étranger.

Dans un entretien accordé à la journaliste Aline Chatel, Damien Da Silva est revenu sur ce choix étonnant. « À Lyon, j’ai eu moins de temps de jeu qu’espéré. Je me suis dit que c’était vraiment le bon moment pour partir à l’étranger. En parallèle, j’avais envie de trouver quelque chose de sympa sur le plan humain. On a fait un choix avec ma femme. On voulait une ville sympa, un pays attractif. Melbourne collait bien » a-t-il d'abord expliqué. Désormais bien installé en Australie, le joueur de 35 ans en a profité pour évoquer son expérience difficile à l'OL.

Damien Da Silva : « Je n’étais pas heureux à Lyon »

Arrivé libre au club rhodanien à l'été 2021, Damien Da Silva savait déjà qu'il s'agirait de sa dernière aventure en France. Pour autant, le défenseur central espérait encore monter en puissance, comme il l'avait fait en rejoignant Rennes en 2018. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour lui, puisque Peter Bosz puis Laurent Blanc ne lui ont accordé que peu de temps de jeu.

Durant l'interview accordée à Aline Chatel, il a ainsi confié ne jamais avoir été heureux chez les Gones : « Je n’étais pas heureux. C’est d’abord parce que je ne jouais pas. Je savais que ça allait être le plus dur. Il y a eu des périodes un peu longues sans jouer. C’est ce qui me manquait le plus. J’adore travailler, mais il faut que je puisse me défouler en compet’ à la fin. Rester sur le banc a été très, très dur pour moi » a-t-il concédé. Il semble que le choix de Melbourne Victory ait été le bon. En Australie, Da Silva a déja été décisif à 3 reprises en 12 rencontres de championnat (2 buts, une passe décisive).