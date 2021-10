Stade Rennais : Titulaire en attaque, la concurrence ne l'effraie pas !

Publié par Timothy le 21 octobre 2021 à 17:55

Ce jeudi à 18h45, le Stade Rennais se déplace à Moribor en Slovénie. Il affronte Mura, l’adversaire le plus faible de la poule sur le papier, pour son troisième match en Ligue Europa Conférence. Avant la rencontre, l'attaquant rennais Serhou Guirassy s’est exprimé sur la concurrence qui le lie à Gaëtan Laborde et Martin Terrier.

Lors de cette rencontre en terre slovène, Bruno Genesio est toujours privé de Jérémy Doku et Jérémy Gélin, blessés au genou, mais aussi de Matthis Abline, mis au repos et de Loïc Badé, suspendu. « Tous les autres joueurs sont opérationnels », indiquait hier le coach rennais.

Stade Rennais : Guirassy ne se soucie pas de la concurrence

Ces temps-ci, le coach rennais a opté pour un 4-4-2, avec le duo Gaëtan Laborde et Martin Terrier en pointe de l'attaque. Un système qui fonctionne bien au vu du nombre de buts inscrits par les Rennais. Mais cette association met aussi de côté les autres attaquants, davantage titulaires sur le banc de touche.

C'est notamment le cas de Serhou Guirassy. L'attaquant a bien disputé tous les matchs du Stade Rennais depuis le début de saison mais n'a été titulaire qu'à six reprises. Néanmoins, le joueur de 25 ans préfère la jouer collectif et justifie les choix du coach Genesio. « C’est toujours le coach qui décide. Là l’équipe tourne bien, les choix du coach lui donnent raison. Les joueurs sont en concurrence, ça tourne bien. Ceux qui rentrent font le job, donc pour l’instant ce sont des choix justes. »

Comme un signe du destin, puisque Bruno Genesio a décidé d'aligner la paire Guirassy-Laborde au coup d'envoi de cette rencontre européenne. Une victoire et les Bretons compteraient 7 points, avant la réception de Mura et Arhem Vitesse en phase retour. Lors de la conférence d'avant-match, Guirassy a confirmé l'importance de ramener les 3 points à Rennes. « Ce match est important. On a bien démarré cette compétition avec une victoire et un match nul. On a 4 points. Si on arrive à faire le job, on peut être en très bonne posture pour la qualif'. »