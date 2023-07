À la recherche de jeunes talents pour compléter son effectif, le Stade Rennais se serait renseigné sur deux pistes. Parmi elles, un ailier ciblé par Nantes.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC étudie le cas de Yunus Akgün

Le mercato estival du Stade Rennais est particulièrement agité ce week-end. Alors que Jérémy Doku serait la nouvelle priorité d'Aston Villa, le club breton étudie un jeune talent en Turquie. Il s'agirait de Yunus Akgün (23 ans) selon la presse turque, et notamment Fotospor. L'ailier de Galatasaray est déjà ciblé par le FC Nantes, éternel rival du SRFC. Les deux clubs devraient se livrer une nouvelle bataille palpitante dans ce dossier. Les Turcs pourraient demander 7 millions d'euros.

Rennes est arrivé tardivement sur la trace de Yunus Akgün. Pourtant, le club dirigé par Bruno Genesio pourrait déjà prendre de l'avance sur les Canaris. Le FCN pourrait songer à abandonner la piste, en raison de la concurrence (FC Lorient, Salernitana). Pour le moment, le Stade Rennais reste sur ses positions, lui qui souhaite combler les départs de Karl Toko-Ekambi et Serhou Guirassy. Un jeune talent comme Yunus Akgün, qui a contribué au 23ème titre de champion de Turquie de Galatasaray (25 matchs, un but et 2 passes décisives), pourrait lui construire un bel avenir.

Berkan Kutlu également pisté à Galatasaray

D'après Fotospor, un autre élément du Galatasaray SK séduirait les dirigeants rennais. C'est Berkan Kutlu (25 ans), milieu central en perte de vitesse chez les Stambouliotes et aussi ciblé par Nantes. Arrivé il y a deux saisons, le joueur né en Suisse a tout de même été très utilisé (76 matchs pour un but et 3 passes décisives). Il possède également l'expérience de la sélection turque (7 capes), disputant 4 rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

Le recrutement de Berkan Kutlu permettrait de compenser le départ d'Andy Diouf. Rennes serait pressé de l'enrôler, puisqu'une offre pourrait rapidement être formulée. Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC, serait également prêt à s'aligner sur les exigences financières du club stambouliote. Un accord pourrait donc être rapidement conclu autour d'un montant de 4 millions d'euros.