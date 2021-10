PSG Mercato : 50M€, Newcastle tente un coup de folie à Paris !

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 11:44

Nouveau club le plus riche de la planète depuis son rachat par le fonds saoudien, Newcastle redistribue les cartes en Angleterre. Avec une enveloppe de 220 millions d’euros juste pour janvier, les Magpies aimeraient frapper un coup énorme en signant l’un des meilleurs joueurs de la planète, actuellement au PSG, et cela en lui proposant un salaire démentiel.

PSG Mercato : Newcastle est rentré dans la course pour Mbappé

Après le FC Barcelone, qui avait récemment inscrit son nom à la liste des prétendants au joueur parisien, c’est désormais Newcastle, qui remue ciel et terre pour s’attribuer les services de l’attaquant français. Sous contrat jusqu’en juin prochain dans la capitale, Kylian Mbappé monopolise les attentions des plus grands clubs et voit chaque jour de nouveaux courtisans toquer à sa porte.

Cet été, le natif de Bondy avait clairement annoncé à sa direction ses intentions de départ vers le Real Madrid. Le club de Florentino Pérez lui fait les yeux doux depuis des années, et avait même proposé 200 millions d’euros à Paris pour récupérer son joyau tricolore. Seulement, Mbappé avait été conservé par sa direction, qui avait préféré prendre le risque de le voir partir gratuitement cet été.

Désormais, le joueur de 22 ans laisse toujours planer le doute sur son avenir, une situation qui a poussé cette semaine les Magpies à tenter leur chance. Comme l’avance l’insider Ekrem Konur, le club anglais aurait proposé un salaire colossal à l’attaquant du PSG, pour le convaincre de le rejoindre gratuitement l’été prochain. Le journaliste parle d’une somme avoisinant les 50 millions d’euros par saison, soit près de 30 millions de plus de ce qu’il touche actuellement chez les Rouge et Bleu. Malheureusement, pour les 19e de Premier League, le joueur lui-même aurait rejeté cette offre hors norme, privilégiant le côté sportif de sa carrière.

Pas d’inquétude pour Newcastle, qui pourrait se refaire en enrôlant son compatriote et ami Ousmane Dembélé l'été prochain. Le club est tombé d’accord avec l’attaquant du Barça, et son arrivée semble se préciser jour après jour.