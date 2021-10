Barça Mercato : Tout est bouclé ! Dembélé a choisi son prochain club

Publié par Thomas le 22 octobre 2021 à 10:44

C’est l’un des dossiers les plus chauds du moment et il est en train de prendre une bien mauvaise tournure pour le Barça. En fin de contrat l’été prochain chez les Blaugranas, l’attaquant tricolore Ousmane Dembélé est tout proche de quitter le navire catalan pour rallier l’équipe la plus en vogue du moment. Tout serait quasiment bouclé.

Barça Mercato : Accord trouvé avec Newcastle pour Dembélé

Les prochaines semaines du FC Barcelone risquent d’être bien mouvementées. Et pour cause, en plus d’affronter le Real Madrid ce dimanche, dans un Classico qui s’annonce déjà bouillant, les Blaugranas pourraient perdre l’un de leurs joyaux en attaque, en la personne d’Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 avec l’étiquette de future star, le Français a connu une aventure mitigée au Barça, où il aura enchaîné entre le très bon et le moins bon, couronné par de nombreuses blessures qui n’ont fait que freiner sa progression.

À 24 ans, Dembouz arrive à la fin de son bail en Catalogne l’été prochain, et voit son club faire le forcing pour le conserver quelques années de plus. Seulement, l’international tricolore semble déjà avoir choisi sa prochaine destination, et elle se trouve bien loin de la péninsule ibérique.

Sous la coupe de son agent et conseiller Moussa Sissoko, Dembélé serait parvenu à un accord de principe avec Newcastle, nouveau club le plus riche du monde depuis son passage sous pavillon saoudien il y a peu. Après avoir licencié leur entraîneur Steve Bruce, les Magpies feraient de l’ancien rennais leur priorité du mercato 2022.

Le club de Premier League, actuellement 19e, aurait proposé un salaire incroyable de 15 millions d’euros au joueur, soit 5 millions de plus de ce qu’il touche actuellement au Barça. L’idée de l’attaquant français serait d’arriver gratuitement à la fin de son contrat l’été prochain. Une terrible nouvelle pour Joan Laporta, qui, après Pedri et Ansu Fati, comptait prolonger son troisième joyau avant la fin du mois d’octobre.