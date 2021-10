PSG Mercato : 90M€, un cador rentre dans la course pour Mbappé !

Publié par Thomas le 21 octobre 2021 à 19:25

Décidément, l’été 2022 du PSG ne risque pas d’être de tout repos. Si Kylian Mbappé laisse toujours planer le doute sur son avenir, un nouveau prétendant au joueur pourrait donner un nouveau tournant au dossier dans les prochaines semaines. Très proche du Real Madrid, qu’il avait voulu rejoindre cet été, le joyau parisien pourrait contre toute attente rallier gratuitement le rival barcelonais en 2022.

PSG Mercato : Le Barça prêt à offrir 90 M€ à Mbappé

Le club blaugrana, malgré une situation économique inquiétante et une dette à hauteur de 1,3 milliards d’euros, désirerait entrer lui aussi dans la course pour enrôler Kylian Mbappé l’année prochaine. Si le Real Madrid semblait jusqu’alors être le seul cador capable de récupérer la star tricolore, le FC Barcelone pourrait contrecarrer les plans de son rival, en proposant une somme affolante de 90 millions d’euros en guise de prime à la signature lors du prochain mercato estival.

Alors qu’une crise sans précédent touche le club catalan depuis le départ de l’ancien président Bartomeu, le média AS affirme qu’un gros coup est à prévoir pour la saison 2022-2023 et que cela pourrait être Kylian Mbappé.

Mbappé au Barça grâce à Zahavi

Barcelone aimerait réussir ce coup de poker via l’aide d’un des agents les plus influents de la planète, l’Israélien Pini Zahavi. L’homme d’affaire n’est pas étranger au PSG, puisque c’est celui qui avait orchestré le départ de Neymar du Barça en 2017 pour plus de 220 millions d’euros. Le club catalan pense que le Real ne serait disposé à payer "seulement" 50 millions d’euros comme prime de signature.

Paris n’a pas dit son dernier mot

Malgré les intérêts formels du Real Madrid et donc du FC Barcelone, le PSG semble néanmoins convaincu qu’il pourra garder son joyau au moins une année de plus. Tout proche d’un départ cet été, après que les Merengues aient proposé 200 millions d’euros au club français, Kylian Mbappé avait été retenu par sa direction, qui continue de croire que le joueur de 22 ans finira par changer d’avis d’ici la fin de la saison. Sa maman avait d’ailleurs évoqué dans une interview que des négociations avaient débuté entre le clan du joueur et Paris pour une supposée prolongation de contrat.