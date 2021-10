OGC Nice : Galtier, une grosse révolution en vue contre Lyon

Publié par Timothée Jean le 22 octobre 2021 à 20:44

Ce dimanche, l' OGC Nice accueille l'Olympique Lyonnais dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, l’entraineur Christophe Galtier a décidé de révolutionner son onze de départ avec de grosses surprises.

OGC Nice : Christophe Galtier mécontent de ses joueurs

Christophe Galtier passe à la manière forte. La défaite à Troyes (1-0), le week-end dernier, a poussé l'entraineur de l'OGC Nice à passer un savon à ses joueurs. Le patron du Gym n’a pas été tendre et a fustigé la prestation médiocre de ses hommes. « Il fallait corriger beaucoup de choses. J’espère que la semaine n’a pas été agréable pour les joueurs. On doit avoir horreur de perdre. On a été totalement absent à Troyes. On a mis un maillot et on n’a rien fait », a-t-il déclaré en conférence de presse ce vendredi.

En résumé, le coach olympien n’est pas content de ses joueurs. Il leur a demandé de respecter chaque adversaire. « On doit avoir beaucoup plus d’humilité sur ce que l’on est », a-t-il insisté. Christophe Galtier réclame surtout à sa troupe une réaction forte dès ce dimanche face à l’Olympique Lyonnais dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Le Gym doit rapidement se relever afin d’oublier cette déconvenue à Troyes. Et cela passe par un résultat positif face à Lyon.

Galtier prévoit des changements dans son onze de départ

Christophe Galtier a donc prévu d’apporter quelques changements dans son onze de départ face à l’Olympique Lyonnais. La titularisation pressentie de Melvin Bard va dans ce sens. « Y’aura du changement dimanche. Parce que les joueurs ont failli. Je ne pense pas a l’enchainement des matchs. Mes choix se feront par rapport à ce que je vois. Bard est dispo pour être titulaire », a déclaré Galtier. Suffisant pour provoquer un déclic dans ses troupes ? Réponse attendue ce dimanche sur la pelouse de l’Allianz Riviera face à l’OL.