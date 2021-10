OGC Nice : Galtier tient le responsable de la défaite à Troyes

Publié par Ange A. le 18 octobre 2021 à 00:45

L’ OGC Nice a connu un coup d’arrêt ce samedi sur la pelouse de l’ESTAC Troyes. Le Gym s’est incliné sur le plus petit des scores contre le promu. Christophe Galtier a exprimé sa déception après la défaite des siens.

L’ESTAC crée la surprise contre l’ OGC Nice

Fort de ses deux victoires de rang, l’ OGC Nice se déplaçait dimanche sur la pelouse l’ESTAC Troyes. Alors qu’il partait largement favori contre le promu, le club azuréen a été défait (1-0). Un but de Mama Baldé (4e) a suffi pour faire le bonheur des hommes de Laurent Battles. Avec ce succès, Troyes s’éloigne de la zone rouge et pointe désormais à la 16e place au classement. Suite à leur défaite, les Aiglons sont éjectés du podium et ne sont plus que 4es du championnat. Cette défaite a de quoi courroucer Christophe Galtier. S’il endosse la responsabilité de cette défaite, l’entraîneur de Nice estime que ses poulains n’étaient pas également au rendez-vous.

Christophe Galtier crie à la catastrophe après Troyes

« L’entame de match est catastrophique et tout le match est catastrophique. Quand on est aussi mauvais que cela sur 93 minutes, tout le monde a sa part de responsabilité, moi le premier », a d’abord indiqué le coach de l’ OGC Nice, cité par RMC Sport, en conférence d’après-match. L’entraîneur niçois a ensuite noté les carences de son équipe face à une équipe de Troyes entreprenante, dont il a loué les qualités. « Ils ont imposé leur rythme alors qu’on aurait dû imposer le nôtre. On a manqué de caractère, d’engagement et ça s’est ressenti dans le jeu […] C’est une grosse déception et une grosse remise en question », a reconnu le coach niçois. Battu par Troyes, Nice (4e) va tenter de se relancer à domicile contre Lyon (6e) lors de la prochaine journée.