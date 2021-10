Stade Rennais Mercato : Ce coup foireux de Salma Hayek dévoilé

Publié par Ange A. le 23 octobre 2021 à 23:30

En quête d’un défenseur central lors du dernier mercato estival, le Stade Rennais a exploré une piste à l’Ajax Amsterdam. Compagne du patron du SRFC, Salma Hayek a tenté de filer un coup de main au club breton, sans succès.

Salma Hayek impliqué dans un raté du Stade Rennais

Suite au départ de Damien da Silva à l’Olympique Lyonnais, le Stade Rennais s’est lancé à la quête de son successeur. S’il a fini par recruter Loïc Badé en provenance du RC Lens, Rennes avait également coché le nom d’un joueur de l’Ajax Amsterdam. Le Mexicain Edson Alvarez était sur les tablettes du SRFC lors du dernier mercato estival. Resté aux Pays-Bas, le défenseur de 23 ans est revenu sur l’intérêt du club breton cet été. Le sociétaire de l’Ajax assure notamment avoir été approché par Salma Hayek. La célèbre actrice américaine mexicaine a tenté de le convaincre de rejoindre la Bretagne. Mais l’intervention de la compagne de François-Henri Pinault, le patron du SRFC, n’a pas suffi pour boucler le transfert d’Alvarez à Rennes.

Les vérités d’Alvarez sur son refus de signer à Rennes

« Elle m’a appelé en tant que compatriote mexicain connue et a essayé de me persuader de venir en France. Cela m’a surpris et flatté, mais mon choix de l’Ajax était fixé et je le lui ai expliqué », a avoué Edson Alvarez dans un entretien accordé au quotidien De Telegraaf. Recruté par l’Ajax Amsterdam en 2019, l’international mexicain (50 sélections/2 buts) reste attaché au champion des Pays-Bas. Son contrat avec le club hollandais est encore valide jusqu’en juin 2024. Selon Transfermarkt, il faudrait au moins 17 millions d’euros pour s’offrir les services l’ancien d’América. Un montant finalement déboursé par Rennes pour le transfert de Loïc Badé, l’une des révélations du promu lensois la saison dernière en Ligue 1.