Mercato Stade Rennais : Un défenseur mexicain en approche !

Publié par Thomas le 17 août 2021 à 15:00

Le Stade Rennais après avoir signé le milieu, Baptiste Santamaria, se positionne désormais pour recruter le défenseur international mexicain Carlos Salcedo surnommé « Titán ».

Stade Rennais Mercato : Florian Maurice vise le roc Salcedo

Selon nos sources, le défenseur central des Tigres UANL, Carlos Salcedo, serait dans le viseur des dirigeants bretons. Ces derniers souhaitent se renforcer en charnière central après l’échec du dossier Edson Álvarez, défenseur de l’Ajax Amsterdam. Le Stade Rennais aurait déjà entamé des négociations avec l’entourage du joueur de 27 ans, qui est aussi courtisé par le RC Strasbourg. Passé par la Fiorentina et l’Eintracht Francfort, Carlos Salcedo sort d’une saison pleine avec les Tigres UANL, avec 32 rencontres disputées et un but marqué. Le coéquipier d’André Pierre Gignac est sous contrat jusqu’en décembre 2022 avec le club mexicain et ne verrait pas d’un mauvais œil un retour dans le championnat européen.

Le Stade Rennais suit de très près le marché mexicain et avait auparavant tenté d’enrôler le milieu Héctor Herrera de l’Atlético de Madrid et plus récemment Edson Álvarez. Les dirigeants strasbourgeois étaient aussi très intéressés par le défenseur, mais se sont finalement rétractés à la vue de son prix jugé trop élevé. Si le SRFC désire procéder à un transfert, il devra débourser la somme de 5 millions d’euros, établie par le club mexicain. Nicolas Holveck devra aussi assurer le salaire de Salcedo, qui est l’un des joueurs le mieux payés des Tigres. Après son arrivée en 2019, le joueur de 27 ans s’est imposé progressivement comme une pièce essentielle de l’effectif auriazules.

Un mercato de haut niveau

Le Stade Rennais réalise un mercato très ambitieux depuis le début de l’été. Après les arrivées de Kamaldeen Sulemana et de Birger Meling (qui réalisent tous les deux de très bons débuts en Ligue 1), Bruno Genesio a vu aujourd’hui son milieu de terrain se renforcer avec l’arrivée de Baptiste Santamaria. Le SRFC ne compte pas s’arrêter là puisqu’il souhaite désormais boucler la venue de l’espoir croate Lovro Majer ainsi que le jeune portier turc Dogan Alemdar.